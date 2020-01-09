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عبد المنعم سعيد يكشف مفاجأة بشأن الأزمة الليبية

الخميس 09/يناير/2020 - 03:46 ص
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عبدالمنعم سعيد
عبدالمنعم سعيد
كساب أحمد
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كشف الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، إن الأزمة الليبية في طريقها إلى الحل، كما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية المصرية أدت لتكوين كتلة دبلوماسية كبيرة من إيطاليا وفرنسا وقبرص واليونان وألمانيا ضد التدخل العسكري التركي.

وتابع " سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءdmc"، مساء الأربعاء، أن أنقرة لديها الكثير من الأزمات ومشتركة في الحرب بسوريا والعراق، إلى جانب المواجهة الداخلية بين الأكراد داخل تركيا، ولذلك حديث أنقرة بالتدخل العسكري في ليبيا، أمر يتناقص مع التعاون الروسي العسكري والدبلوماسي في الأزمة السورية، خاصة أن موسكو تتعاون مع الجيش الوطني الليبي سواء تسليحًا أو تدريبًا أو الكثير من أشكال التعاون المختلفة.

ولفت إلى أن فكرة دخول أنقرة في حرب أكثر من جبهة في نفس الوقت، أمر لا تسمح به قدرات الدولة التركية، مشيرًا إلى أنه لم يتفاجئ من أن التدخل التركي في طرابلس عبارة عن غرف عمليات فقط.

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار المتفق عليه بين الرئيس التركي ورجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في حاجة لوقت لتنفيذه، لأن كل طرف من أطراف النزاع، في حاجة لبعض الوقت لكي يجهز الجبهة الداخلية لتقبل فكرة وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن هناك جهد كبير لكي تجنح المنطقة بالكامل إلى الاستقرار. 
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الكلمات المفتاحية

مصر ليبيا عبد المنعم سعيد حرب ليبيا الوطني الليبي

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