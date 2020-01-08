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بحضور وزراء.. عزاء والدة وزير المالية الأسبق (صور)

الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:14 م
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جانب من العزاء
جانب من العزاء
تصوير: ولاء غنيم
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شارك عدد من الوزراء ورجال الدولة والسياسة، مساء اليوم، في عزاء والدة عمرو الجارحي وزير المالية الأسبق، بمسجد عمر مكرم بالتحرير.

 

وحضر العزاء الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين، على رأسهم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى والدكتورة إيناس عبدالديم وزيرة الثقافة.


كما قدّم واجب العزاء أيضًا ياسر القاضي وزير الاتصالات الأسبق، وأحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، والخبير السياحي أشرف شيحة، ورجل الأعمال هاني أمان.


وكانت والدة عمرو الجارحي وزير المالية الأسبق، قد توفيت، وشُيعت الجنازة وتم دفنها اليوم.

بحضور وزراء.. عزاء والدة وزير المالية الأسبق (صور)
بحضور وزراء.. عزاء والدة وزير المالية الأسبق (صور)
بحضور وزراء.. عزاء والدة وزير المالية الأسبق (صور)
بحضور وزراء.. عزاء والدة وزير المالية الأسبق (صور)
بحضور وزراء.. عزاء والدة وزير المالية الأسبق (صور)
بحضور وزراء.. عزاء والدة وزير المالية الأسبق (صور)
بحضور وزراء.. عزاء والدة وزير المالية الأسبق (صور)
بحضور وزراء.. عزاء والدة وزير المالية الأسبق (صور)
بحضور وزراء.. عزاء والدة وزير المالية الأسبق (صور)
بحضور وزراء.. عزاء والدة وزير المالية الأسبق (صور)
بحضور وزراء.. عزاء والدة وزير المالية الأسبق (صور)
بحضور وزراء.. عزاء والدة وزير المالية الأسبق (صور)
بحضور وزراء.. عزاء والدة وزير المالية الأسبق (صور)
بحضور وزراء.. عزاء والدة وزير المالية الأسبق (صور)
بحضور وزراء.. عزاء والدة وزير المالية الأسبق (صور)
بحضور وزراء.. عزاء والدة وزير المالية الأسبق (صور)
بحضور وزراء.. عزاء والدة وزير المالية الأسبق (صور)
بحضور وزراء.. عزاء والدة وزير المالية الأسبق (صور)
بحضور وزراء.. عزاء والدة وزير المالية الأسبق (صور)
بحضور وزراء.. عزاء والدة وزير المالية الأسبق (صور)
بحضور وزراء.. عزاء والدة وزير المالية الأسبق (صور)
بحضور وزراء.. عزاء والدة وزير المالية الأسبق (صور)
بحضور وزراء.. عزاء والدة وزير المالية الأسبق (صور)
بحضور وزراء.. عزاء والدة وزير المالية الأسبق (صور)
بحضور وزراء.. عزاء والدة وزير المالية الأسبق (صور)
بحضور وزراء.. عزاء والدة وزير المالية الأسبق (صور)
بحضور وزراء.. عزاء والدة وزير المالية الأسبق (صور)
بحضور وزراء.. عزاء والدة وزير المالية الأسبق (صور)
بحضور وزراء.. عزاء والدة وزير المالية الأسبق (صور)
بحضور وزراء.. عزاء والدة وزير المالية الأسبق (صور)
بحضور وزراء.. عزاء والدة وزير المالية الأسبق (صور)
بحضور وزراء.. عزاء والدة وزير المالية الأسبق (صور)
بحضور وزراء.. عزاء والدة وزير المالية الأسبق (صور)
بحضور وزراء.. عزاء والدة وزير المالية الأسبق (صور)
بحضور وزراء.. عزاء والدة وزير المالية الأسبق (صور)
بحضور وزراء.. عزاء والدة وزير المالية الأسبق (صور)
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