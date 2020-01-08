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اليمن.. مقتل وإصابة 5 عناصر حوثية على يد الجيش الوطني

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:58 م
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الجيش اليمني
الجيش اليمني
الفجر
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أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم مقتل وإصابة 5 عناصر من جماعة "الحوثيين" الإرهابية، في محافظة تعز بجنوب غربي اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، عن مصدر عسكري أن: "اشتباكات اندلعت مع عناصر الحوثيين إثر محاولتها التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في شارع الأربعين شمال شرقي تعز".

وأضاف المصدر العسكري: أن "الاشتباكات أسفرت عن مقتل عنصرين من الحوثيين وإصابة 3 آخرين قبل أن تلوذ بالفرار".

وكان الجيش اليمني أعلن في وقت سابق من اليوم، إسقاط طائرة مُسيرة تابعة للحوثيين خلال تحليقها فوق مواقع عسكرية في جبهة الضباب غرب تعز.

القوات المسلحة اليمنية
هي القوات النظامية للجمهورية اليمنية، تتكون من أربعة أقسام رئيسية وهي القوات البرية، القوات الجوية والدفاع الجوي، القوات البحرية والدفاع الساحلي، قوات حرس الحدود وقوات الاحتياط الاستراتيجي، التي تضم العمليات الخاصة والحماية الرئاسية وألوية الصواريخ، وجاء ترتيبها في المرتبة 43 عالمياً في قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2013، التي يعدها سنوياً موقع جلوبال فاير باور المتخصص في مجال التسلح وفي المرتبة الخامسة عربياً بعد مصر والسعودية والجزائر وسوريا.

تتوزع قوات الجيش اليمني على سبع مناطق عسكرية، عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتتبع غالبية الجيش لوزارة الدفاع وبعضها تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، وتمتلك القوات اليمنية مجتمعة تقريباً 86,700 جندي.
تحالف عربي
وقامت المملكة العربية السعودية، بقيادة التحالف العربي مدعوم من الغرب، ومكون من عشر دول ضد مليشيا "الحوثيين" الإرهابية والقوات الموالية لهم، حيث بدأت في الساعة الثانية صباحاً بتوقيت السعودية من يوم الخميس 5 جمادى الثانية 1436 هـ - 26 مارس 2015، حيث قامت القوات الجوية الملكية السعودية بقصف جوي كثيف على المواقع التابعة لمسلحي الحوثي في اليمن.

عملية السهم الذهبي
بدأت قوات التحالف منذ 14 يوليو بعملية برية في عدن أطلق عليها اسم "عملية السهم الذهبي"، حيث شاركت قوات يمنية تدربت في السعودية في القتال الميداني، بغطاء بحري وجوي من التحالف، ودخلت القوات عن طريق البحر مدعومة بمئات العربات المدرعة والدبابات التي قدمتها السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأستطاعت إخراج الحوثيين من عدن وأجزاء واسعة من المحافظات الجنوبية لحج والضالع وشبوة وأبين. وتوقفت تلك القوات في حدود محافظة تعز ومحافظة البيضاء، وتقدمت قوات أخرى قادمة من السعودية في شمال اليمن وأستعادت السيطرة على أجزاء واسعة من محافظتي مأرب والجوف.

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الكلمات المفتاحية

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