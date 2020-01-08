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وزير إسرائيلي يسعى لزيادة "مليون" مستوطن بالضفة الغربية المحتلة

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:45 م
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وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت
وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت
وكالات
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء اليوم الأربعاء، أنه يسعى لزيادة عدد المستوطنين اليهود بالضفة الغربية المحتلة إلى مليون شخص خلال عقد، مقارنة مع عددهم الحالي البالغ 400 ألف مستوطن.

ويستمد وزير الدفاع الإسرائيلي، معظم تأييده من المستوطنين، ويقود حزب "اليمين الجديد" في انتخابات مارس المقبل.

وكان نفتالي بينيت، قد تحدث في مؤتمر بالقدس، بشأن تغيّر سياسة واشنطن حول المستوطنات في نوفمبر، بحيث لم تعد تعتبرها غير شرعية.

وقال الوزير، الذي حضر المؤتمر بصحبة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو والسفير الأمريكي ديفيد فريدمان، إن "هدفنا هو أنه خلال عقد، سيعيش مليون مواطن إسرائيلي في يهودا والسامرة" مستخدما الاسم التوراتي للضفة الغربية المحتلة.

وصعّد بينيت من لهجته خلال المؤتمر، إذ رفض استخدام كلمة "محتلة" عند حديثه عن الضفة الغربية، قائلا: "نحن لسنا محتلين في وطننا، نحن لسنا محتلين في أرضنا، ونحن لسنا مثل البلجيكيين في الكونجو"، حسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

هذا وردت وزارة الخارجية الفلسطينية، على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، واصفة إياها بـ"العنصرية".

واعتبر بيان الوزارة الفلسطينية، أن تصريحات بينيت تشكل "اعترافات رسمية بالتورط في جريمة الاستيطان ومصادرة الأرض الفلسطينية".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أعلن في نوفمبر الماضي، أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية.

وترى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، أن المستوطنات التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية المحتلة من إسرائيل منذ عام 1967 "غير قانونية"، ويعتبر جزء كبير من الأسرة الدولية أنها تشكل عقبة كبرى في طريق السلام.

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وزير إسرائيلي الضفة الغربية

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