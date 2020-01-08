"ترامب" يتجنب الأزمة المتصاعدة مع إيران





قال ترامب،



وأضاف، حقيقة أن لدينا هذا الجيش العظيم والمعدات، ومع ذلك، لا يعني أن لدينا لاستخدامها، نحن لا نريد استخدامها، حيث إن القوة الأمريكية، العسكرية والاقتصادية، هي أفضل رادع.



وأوضح، أن قواتنا الأمريكية العظيمة مستعدة لأي شيء؛ حيث يبدو أن إيران تتوقف، وهو أمر جيد لجميع الأطراف المعنية وشيء جيد للغاية بالنسبة للعالم.



كما توقف "ترامب" عن تقديم أي تهديد مباشر بعمل عسكري ضد إيران، لكنه قال: إن الولايات المتحدة "ستفرض على الفور عقوبات اقتصادية إضافية معاقبة على النظام الإيراني"، ردًا على ما أسماه "العدوان الإيراني".



هذا وأطلقت القوات الايرانية صواريخ على القواعد العسكرية التابعة لقوات التحالف الدولي بالعراق، في وقت سابق من اليوم، ردا على مقتل الجنرال الإيرانى سليماني بالقرب من مطار بغداد الدولي، فجر يوم الجمعة الماضي، مما زاد من المخاطر فى صراعها مع واشنطن وسط مخاوف من حرب أوسع فى الشرق الاوسط.

وقال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، في كلمته أمام تجمع للإيرانيين الذين يهتفون "الموت لأمريكا"، إن الهجمات الصاروخية كانت "صفعة على وجه" الولايات المتحدة، موضحاً أنه يتعين على القوات الأمريكية مغادرة المنطقة.



وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: إن الضربات "انتهت" من رد طهران على مقتل سليماني، الذي كان مسؤولًا عن بناء شبكة الجيوش الإيرانية بالوكالة في جميع أنحاء الشرق الأوسط؛ حيث تم دفنه في مسقط رأسه كرمان يوم الإثنين الماضي، بعد أيام من الحداد الوطني.



صفقة نووية

وتعهد الرئيس الأمريكي ترامب، في وقت سابق من اليوم، مرة أخرى بأنه لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، وحث القوى العالمية على التخلي عن اتفاق نووي مع إيران عام 2015، والذي تخلت عنه واشنطن في عام 2018 والعمل من أجل صفقة جديدة، وهي القضية التي كانت في قلب تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.



وأعلنت إيران رفضها لإجراء محادثات جديدة.



ولم يكن هناك رد فعل فوري من المسؤولين الإيرانيين على تصريحات ترامب؛ حيث وصفت وكالة "فارس" شبه الرسمية للأنباء تصريحات الرئيس الأمريكي بأنها "تراجع كبير عن التهديدات".



وكان رد فعل ترامب في أعقاب هجمات اليوم الأربعاء، هو القول على موقع "تويتر" بأن "كل شيء على ما يرام!" وأن واشنطن تقيم الأضرار.



ولقد عملت هذه التغريدة وتعليق وزير الخارجية الإيراني، على تهدئة بعض المخاوف الأولية بشأن حرب أوسع وتهدئة الأسواق المالية المتوترة.



كما قالت مصادر أمريكية وأوروبية، إنها تعتقد أن إيران سعت عن عمد إلى تجنب الإصابات العسكرية الأمريكية في هجماتها الصاروخية لمنع التصعيد.



ومتحدثًا باسم الجيش الإيراني نفى "تقارير وسائل الإعلام الأجنبية" التي تشير إلى وجود نوع من التنسيق بين إيران والولايات المتحدة قبل الهجوم للسماح بإخلاء القواعد، حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس.



وقال التلفزيون الايراني الرسمي: إن إيران أطلقت 15 صاروخاً باليستياً من اراضيها على قواعدعسكرية تابعة لقوات التحالف الدولي بالعراق، في وقت مبكر من اليوم. وأضاف، حقيقة أن لدينا هذا الجيش العظيم والمعدات، ومع ذلك، لا يعني أن لدينا لاستخدامها، نحن لا نريد استخدامها، حيث إن القوة الأمريكية، العسكرية والاقتصادية، هي أفضل رادع.وأوضح، أن قواتنا الأمريكية العظيمة مستعدة لأي شيء؛ حيث يبدو أن إيران تتوقف، وهو أمر جيد لجميع الأطراف المعنية وشيء جيد للغاية بالنسبة للعالم.كما توقف "ترامب" عن تقديم أي تهديد مباشر بعمل عسكري ضد إيران، لكنه قال: إن الولايات المتحدة "ستفرض على الفور عقوبات اقتصادية إضافية معاقبة على النظام الإيراني"، ردًا على ما أسماه "العدوان الإيراني".وقال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، في كلمته أمام تجمع للإيرانيين الذين يهتفون "الموت لأمريكا"، إن الهجمات الصاروخية كانت "صفعة على وجه" الولايات المتحدة، موضحاً أنه يتعين على القوات الأمريكية مغادرة المنطقة.وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: إن الضربات "انتهت" من رد طهران على مقتل سليماني، الذي كان مسؤولًا عن بناء شبكة الجيوش الإيرانية بالوكالة في جميع أنحاء الشرق الأوسط؛ حيث تم دفنه في مسقط رأسه كرمان يوم الإثنين الماضي، بعد أيام من الحداد الوطني.وتعهد الرئيس الأمريكي ترامب، في وقت سابق من اليوم، مرة أخرى بأنه لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، وحث القوى العالمية على التخلي عن اتفاق نووي مع إيران عام 2015، والذي تخلت عنه واشنطن في عام 2018 والعمل من أجل صفقة جديدة، وهي القضية التي كانت في قلب تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.وأعلنت إيران رفضها لإجراء محادثات جديدة.ولم يكن هناك رد فعل فوري من المسؤولين الإيرانيين على تصريحات ترامب؛ حيث وصفت وكالة "فارس" شبه الرسمية للأنباء تصريحات الرئيس الأمريكي بأنها "تراجع كبير عن التهديدات".وكان رد فعل ترامب في أعقاب هجمات اليوم الأربعاء، هو القول على موقع "تويتر" بأن "كل شيء على ما يرام!" وأن واشنطن تقيم الأضرار.ولقد عملت هذه التغريدة وتعليق وزير الخارجية الإيراني، على تهدئة بعض المخاوف الأولية بشأن حرب أوسع وتهدئة الأسواق المالية المتوترة.كما قالت مصادر أمريكية وأوروبية، إنها تعتقد أن إيران سعت عن عمد إلى تجنب الإصابات العسكرية الأمريكية في هجماتها الصاروخية لمنع التصعيد.ومتحدثًا باسم الجيش الإيراني نفى "تقارير وسائل الإعلام الأجنبية" التي تشير إلى وجود نوع من التنسيق بين إيران والولايات المتحدة قبل الهجوم للسماح بإخلاء القواعد، حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس.وقال التلفزيون الايراني الرسمي: إن إيران أطلقت 15 صاروخاً باليستياً من اراضيها على قواعدعسكرية تابعة لقوات التحالف الدولي بالعراق، في وقت مبكر من اليوم.





ونقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول في مكتب المرشد الأعلى، قوله: إن الهجمات الصاروخية كانت "الأضعف" في العديد من سيناريوهات الانتقام، ونقلت عن مصدر آخر قوله: إن "إيران حددت 100 هدف محتمل آخر".



تجنب الصراع

وقال محللين، إن إيران تريد تجنب أي صراع عسكري تقليدي مع القوات الأمريكية المتفوقة.



وأوضح مسؤولون أمريكيون، أن "سليماني قُتل؛ لأن القوات تحت قيادته خططت لهجمات على أهداف أمريكية، رغم أنها لم تقدم أدلة".



وبعد الهجوم الصاروخي الإيراني، عرض التلفزيون الحكومي لقطات للدفن؛ حيث ردد المئات من الناس "الله أكبر" عندما أعلنت الضربات على مكبرات الصوت.



واحتدم الخلاف بين إيران والولايات المتحدة، بعد انسحاب ترامب من الصفقة النووية بين إيران والقوى العالمية، التي وافق عليها سلفه باراك أوباما، وفرض العقوبات على طهران بخفض صادراتها الحيوية من النفط.



وقبل دفن سليماني، أُخذت جثته في جولة في مدن في العراق وإيران، واجتذبت حشودًا ضخمة، مما أسفر تدافع في جنازته يوم الثلاثاء الماضي عن مقتل 56 شخصًا على الأقل.



وبعد ساعات من إطلاق إيران الصواريخ على القواعد في العراق، تحطمت طائرة ركاب أوكرانية بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران، اليوم الأربعاء، مما أدى إلى اشتعال النيران وقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176.







تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن أيام من الخطاب الغاضب ضد إيران، في الوقت الذي حاولت فيه الدولتان نزع فتيل أزمة بشأن مقتل أمريكا للقائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، وفقًا لوكالة أنباء "روتيرز" العالمية.في خطاب للبيت الأبيض، إن "الولايات المتحدة لم تكن مضطرة بالضرورة للرد عسكرياً على الهجمات الصاروخية الإيرانية على القواعد العسكرية، التي تضم قوات التحالف الدولي في العراق خلال الليل".