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"الفجـر" تُكرم هاني يونس كـ أفضل متحدث إعلامي في 2019 (صور)

الأربعاء 08/يناير/2020 - 08:33 م
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جانب من الندوة
جانب من الندوة
ميسون أبو الحسن - أحمد مختار - تصوير: مصطفى الديب
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كرمت بوابة "الفجـر"، هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، والمتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، كأفضل متحدث إعلامي في عام 2019.


جاء ذلك خلال ندوة نظمتها بوابة "الفجـر"، اليوم، بحضور الدكتور مصطفى ثابت رئيس التحرير التنفيذي، بمقر الجريدة.


وتحدث "يونس" عن أهم خطوات في حياته العملية، وطريق وصوله لمنصب المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، ثم المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ووجه "يونس" الشكر لبوابة الفجـر على الاستضافة والاستقبال.


من جهته، أكد الدكتور مصطفى ثابت رئيس التحرير التنفيذي، حرص بوابة الفجـر الدائم على تكريم النماذج الشابة المتميزة والدؤوبة، والتي تعمل من أجل الوطن والمصلحة العامة، لافتًا إلى أن تكريم "يونس" جاء ليكون داعمًا وحافزًا لكل الشباب، وتقديمه كنموذج يُحتذى به، خاصة في ظل وجود قيادة سياسية، في مقدمتها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تُولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب.

"الفجـر" تُكرم هاني يونس كـ أفضل متحدث إعلامي في 2019 (صور)
"الفجـر" تُكرم هاني يونس كـ أفضل متحدث إعلامي في 2019 (صور)
"الفجـر" تُكرم هاني يونس كـ أفضل متحدث إعلامي في 2019 (صور)
"الفجـر" تُكرم هاني يونس كـ أفضل متحدث إعلامي في 2019 (صور)
"الفجـر" تُكرم هاني يونس كـ أفضل متحدث إعلامي في 2019 (صور)
"الفجـر" تُكرم هاني يونس كـ أفضل متحدث إعلامي في 2019 (صور)
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هاني يونس ندوة بجريدة الفجر جريدة الفجر بوابة الفجر المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء المتحدث الإعلامي لوزير الإسكان الفجر

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