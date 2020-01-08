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الهلال الأحمر يعلن رفع جاهزية لمواجهة الضباب بمنطقة الباحة

الأربعاء 08/يناير/2020 - 08:12 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أمر الدكتور خالد بن محمد الغامدي، مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، مساء اليوم الأربعاء، برفع جاهزية العمليات والمراكز الإسعافية؛ استعدادًا لحالة الطقس وتكون الضباب، التي تمر بها المنطقة خلال هذه الفترة.

وطلب الدكتور خالد الغامدي، من المواطنين بالاتصال على الرقم (977)، أو من خلال تطبيق "اسعفني" عند حدوث أي من الحالات الطارئة.

ومن ناحيته، أكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالباحة الدكتور عماد منسي الزهراني، على أنّ هذه الاستعدادات تأتي بقيادة ميدانية من لمساعد المدير العام للشؤون الإسعافية، مشيراً إلى رفع جاهزية 15 مركزًا إسعافيًّا بالمنطقة، والشؤون الإسعافية.

وأكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالباحة، على أن القيادات الميدانية على استعداد تام على مدار الساعة؛ لتقديم الخدمة الإسعافية لمحتاجيها، وفي شتى الظروف المناخية، مناشداً المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر عند حدوث التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث.

وشدد الدكتور عماد الزهراني، على أهمية عدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة على أكمل وجه لمحتاجيها.

هيئة الهلال الأحمر السعودي
هي جمعية الإسعاف الخيري الأولى لتقديم الخدمة الطبية الاسعافية بالمملكة العربية السعودية، تأسست عام 1353هـ.

ولدت فكرة إنشاء جمعية الإسعاف الخيري بالمملكة في عام 1353هـ، كأولِ تنظيمٍ حكومي لتقديم الخدمة الطبية الاسعافية بالمملكة، ومنذ ذلك التاريخ وحتى هذا اليوم والخدمات الطبية الاسعافية الطارئة تتنقل خلال مراحل التطور والبناء التي واكبت النهضة، التي تشهدها المملكة في كافة جوانبها الصحية والتعليمية.

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الكلمات المفتاحية

الهلال الأحمر السعودية الباحة

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