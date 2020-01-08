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ترامب: أصبحنا لا نحتاج إلى نفط الشرق الأوسط

الأربعاء 08/يناير/2020 - 08:09 م
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الرئيس الأمريكي - ترامب
الرئيس الأمريكي - ترامب
وكالات
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء في البيت الأبيض، إننا أصبحنا لا نحتاج إلى نفط الشرق الأوسط، وخيارتنا بالشرق الأوسط أصبحت ممكنة، مشدداً على أن الجيش الأمريكي أعيد بناءه خلال إدارته والقوات المسلحة أصبحت أقوى من أي وقت ماضي في عهده.

هذا وألقى الرئيس دونالد ترامب، بيانا من البيت الأبيض مساء اليوم؛ للحديث عن الهجمات الإيرانية على القواعد التابعة للتحالف الدولي في العراق.

وقال ترامب: إن "كل جنودنا بخير، وهناك أضرار طفيفة في القاعدتين المستهدفتين، ولن نسمح أبدا لإيران بامتلاك سلاح نووي".

وأوضح الرئيس الأمريكي: أن "الصواريخ التي استخدمتها إيران في ضرب قواعدنا دفعت ثمنها الإدارة الأمريكية السابقة (باراك أوباما)"، ودعا القوي العالمية الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران، إلى التخلي عن الاتفاق، والبدء في العمل على اتفاق جديد.

كما لفت ترامب إلى أنه "حان الوقت لبريطانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين أن يتخلوا عن فلول خطة العمل المشتركة والاتفاق النووي الإيراني، وأن نعمل معا على عقد صفقة جديدة تجعل العالم أكثر أمانا".

وأكد ترامب على أنه "بتوجيهات منه تمت تصفية الإرهابي الأول في العالم قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني"، وأردف "سليماني درب جيوشاً إرهابية".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، فجر يوم الجمعة الماضي الموافق 3 يناير، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي المهندس، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

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الكلمات المفتاحية

نفط سليماني ترامب الشرق الأوسط إيران

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