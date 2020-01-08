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Daawah TV تردد قناة دعوة 2020 الناقلة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 7 Diriliş Osman

الأربعاء 08/يناير/2020 - 08:14 م
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قيامة عثمان
قيامة عثمان
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Daawah TV تردد قناة دعوة 2020 الناقلة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 7 Diriliş Osman

تعتبر قناة دعوة من أهم القنوات الدينية المتواجدة على الساحة الآن، والجميع يريد أن يكون لديه العديد من القنوات التي تعلمه وتكون على دراية بكافة التعاليم الدينية، والتفاسير الصحيحة للقرآن الكريم، وقناة دعوة واحدة من هذه القنوات التي لها الملايين من المتابعين على مستوى العالم برمته، وخاصة في الوطن العربي، ولقد زاد صيتها أكثر الآن لأنها تقوم بعرض مسلسل المؤسس عثمان.

من محركات البحث يتضح أن قناة دعوة من أكثر القنوات التي يتم عن التردد الخاص بها، وذلك من أجل متابعة المسلسل التركي التاريخي الشهير مسلسل المؤسس عثمان، ولذلك نحرص هنا في موقعنا أن نقدم إليكم التردد الخاص بقناة دعوة، لكي يتم الاستمتاع بهذا المسلسل، وأيضًا من أجل الحصول على المتعة الحقيقية والتعرف على جميع القيم الدينية من خلال هذه القناة الدعوية والإسلامية الجميلة،



تردد قناة دعوة 2020
وتردد القناة على القمر الصناعي نايل سات هو 10727 والاستقطاب فيها أفقي، ومعدل الترميز 27500 أما بالنسبة لمعامل التصحيح فهو 3\4، وهناك تردد آخر لقناة دعوة على القمر الصناعي نايل سات وهو 12687، ومعامل الترميز هو 27500 أما معامل التصحيح فهو 3\4 الاستقطاب أفقي.

مسلسل المؤسس عثمان
يعتبر مسلسل المؤسس عثمان هو من أهم المسلسلات التاريخية التركية المتواجدة على الساحة الآن، وجدير بالذكر أن قناة دعوة قامت بعرض المسلسل السابق قيامة أرطغرل، ويعتبر مسلسل المؤسس عثمان هو استكمالًا للمسلسل السابق، فيقوم المسلسل بعرض الاعتداءات التي تواجه المؤسس بسبب رغبته في قيام دولة قوية وإسلامية قادرة على محاربة جميع الأعداء المتواجدين في داخل البلاد وخارجها، خاصة الفرس والتتار والروم والمغول، والمسلسل يستعرض كافة التفاصيل التاريخية بأحداث متسلسلة تجعلك في غاية السعادة والترقب إلى الحلقات القادمة، وسوف تتم إذاعة الحلقة السادسة في الموعد القادم من مسلسل قيامة عثمان.

Daawah TV تردد قناة دعوة 2020 الناقلة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 7 Diriliş Osman
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