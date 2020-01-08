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في دعوة إلى إيران.. ترامب :مستعدون للسلام مع من يبحث عنه

الأربعاء 08/يناير/2020 - 07:02 م
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ترامب
ترامب
الفجر
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، إنه من الضروري العمل على صياغة اتفاق جديد مع إيران، مشدداً على أن بلاده مستعدة للسلام "مع من يبحث عنه".

وجاء ذلك خلال كلمة، ألقاها الرئيس الأمريكي ترامب من البيت الأبيض، للحديث عن الهجمات الإيرانية على قواعد التحالف الدولي في العراق.

وأضاف ترامب: "تدمير تنظيم داعش الإرهابي، الذي هو عدو طبيعي لإيران يصب في مصلحتها، ويجب أن نعمل سويا على هذا الأمر وغيرها من الأمور المشتركة".

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، استهداف قواعد أمريكية في العراق بعشرات الصواريخ.

وأكد الحرس الثوري الإيراني على أن العملية تأتي انتقاماً لمقتل القائد العسكري قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس" الإيراني، وأطلق على العملية اسم "الشهيد سليماني".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، فجر يوم الجمعة الماضي الموافق 3 يناير، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي المهندس، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

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الكلمات المفتاحية

ترامب السلطات الإيرانية إيران

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