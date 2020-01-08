"ترامب" يدعو القوى الكبرى إلى الإنسحاب من الاتفاق النووي الإيراني

وفي وقت سابق، أطلقت إيران أكثر من 10 صواريخ باليستية من داخل إيران تجاه قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، فجر اليوم.





وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن الصواريخ استهدفت قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل تستضيفان قوات للتحالف.



