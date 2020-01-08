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"ترامب" يدعو القوى الكبرى إلى الإنسحاب من الاتفاق النووي الإيراني

الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:45 م
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
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دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، القوى الكبرى إلى الإنسحاب {مما تبقى} من الاتفاق النووي مع إيران، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، أطلقت إيران أكثر من 10 صواريخ باليستية من داخل إيران تجاه قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، فجر اليوم.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن الصواريخ استهدفت قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل تستضيفان قوات للتحالف.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "جيشنا هو الأقوى وسيصل لأي مكان في العالم وأن الأخبار حول الخسائر جيدة حتى الآن".

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الكلمات المفتاحية

ترامب الاتفاق النووي إيران

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