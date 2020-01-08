ترامب يرد على إيران بفرض عقوبات جديدة عليها

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الرد على إيران بفرض عقوبات عقوبات جديدة عليها، مؤكدا أن الاتفاق النووي مع إيران سينتهي قريبا.





وأوضح ترامب، خلال كلمته، مساء الأربعاء، أنه لم يصب أي أميركي بأذى في الهجمات الإيرانية أضرار طفيفة في القاعدتين المستهدفتين.





وأضاف: " : قضينا على سليماني وهو {أكبر إرهابي}، فهو أشعل حروبا أهلية في المنطقة، و مسؤول عن قتل أميركيين، و كان يخطط لهجمات ضدنا".





وأشار إلى أنه على إيران وقف دعم الإرهاب، فالنظام الإيراني قتل 1500 من شعبه خلال الاحتجاجات الأخيرة.



