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السيمفوني يغرد بأعمال بيتهوفن بمناسبة مرور 250 عام على ميلاده

الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:36 م
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السيمفوني
السيمفوني
محمود حنفي
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يطلق اوركسترا القاهرة السيمفوني سلسلة حفلات تحمل اسم المؤلف الألماني الشهير لودفيج فان بيتهوفن بمناسبة مرور 250 عام على ميلاده تبدأ اولها فى الثامنة مساء السبت 11 يناير على المسرح الكبير ويقودها المايسترو هشام جبر ويشارك خلالها عازفة البيانو الفنلندية لورا ميكولا والسبرانو الصينية اكسين وانج .

يتضمن البرنامج من مؤلفات بيتهوفن افتتاحية لينور وكونشيرتو البيانو والاوركسترا الى جانب السيمفونية الرابعة لـ مالر  . 

يذكر ان لودفيج فان بيتهوفن مؤلف موسيقي المانى ولد في ديسمبر 1770 وتوفى مارس 1827 ، يعد احد أبرز عباقرة الموسيقى باعتباره مبدعاً لاعمال موسيقية خالدة ، قدم أول عمل موسيقي وعمره 8 أعوام ، له الفضل الأعظم في تطوير الموسيقى الكلاسيكية ، تشمل مؤلفاته للاوركسترا تسـعة سيمفونيات وخمس مقطوعات موسيقية على البيانو ومؤلفة واحدة للفيولينة كما كتب العديد من الاعمال كمقدمات للاوبرا ، بدأ بيتهوفن يفقد سمعه في الثلاثينيات من عمره إلا أن ذلك لم يؤثر على إنتاجه الذي ازداد في تلك الفترة وتميز بالإبداع ، من أجمل أعماله السيمفونية الخامسة والسادسة والتاسعة   .

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