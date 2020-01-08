مصادر أمريكية وأوروبية: طهران تعمدت عدم وقوع قتلى بالعراق

أفادت مصادر أمريكية وأوروبية، بأن طهران تعمدت عدم وقوع قتلى وإصابات خلال الهجمات على القواعد الأمريكية في العراق.

و كان قد استهدف الحرس الثوري الإيراني قاعدتين عسكريتين في العراق تضمان قوات أمريكية، بأكثر من 12 صاروخا، صبيحة الأربعاء، وفقا لما ذكره البنتاجون، كرد على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني فجر الجمعة في محيط مطار بغداد الدولي.





وأورد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أصدر الأمر بتوجيه ضربة بطائرة مسيرة قتلت القائد الإيراني قاسم سليماني في بغداد يوم الجمعة، تعليقا أوليا على تويتر قائلا ”كل شيء على ما يرام“.





ويجري تقييم الضحايا والأضرار الناجمة عن الهجوم وقال ترامب إنه سيلقي بيانا صباح الأربعاء بتوقيت واشنطن.



