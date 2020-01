live موعد والقنوات الناقلة شاهد مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم الاربعاء في كأس السوبر الإسباني real madrid vs valencia بث مباشر



real madrid vs valencia موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم، إن كنت من عشاق الساحرة المستديرة، وكنت من متابعي الكأس الإسباني، فأنتَ بالطبع في حالة من الترقب المستمر لكي تتعرف على موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا، فتعتبر هذه المباراة واحدة من أهم المباريات التي ينتظرها العالم، فهي لأول مرة سوف تقام على أرض جدة في المملكة العربية السعودية.



سوف نوافيكم هنا بكافة التفاصيل عن هذه المباراة، ونتابع معكم عن كثب نتيجة المباراة، وما سوف يحدث فيها، فتسعدنا متابعتكم لنا.



مباراة ريال مدريد وفالنسيا real madrid vs valencia

يلعب النادي الملكي ريال مدريد ضد نادي فالنسيا في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والسودان، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وعلى المقيمين خارج هذه البلاد متابعة المباراة على حسب فروق التوقيت يوم الأربعاء 8 يناير 2020.



موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا real madrid vs valencia

جدير بالذكر أن المباراة هي من ضمن مباريات النصف النهائي من كأس السوبر الأسباني، وسوف يتم لعب المباراة ولأول مرة على أرض جدة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى كون هناك شيء لم يكن موجود من قبل في الكأس، فسوف يواجه الرابح بالكأس في هذا الموسم الحاصل على المركز الثالث في الكأس، بالإضافة إلى لعب الفائز بالكأس مع ضد الفريق الحاصل على المركز الثالث في الدوري، والفائز من هاتين المباراتين يقوم بمقابلة الآخر في نهائي البطولة.



غيابات الريال مدريد اليوم real madrid vs valencia

يتغيب عن النادي الملكي العديد من الأسماء الهامة، فسوف يتغيب عن هذه المباراة: كريم بنزيما، وهازارد، وجاريث بيل، ويرجع السبب في ذلك هو الإصابة، وجدير بالذكر أيضًا أن المدرب الخاص بهم زين الدين زيدان كان يعتمد عليهم في مبارياته، وخاصة بنزيما هداف الريال.



القنوات الناقلة مباراة ريال مدريد وفالنسيا real madrid vs valencia

يتم اللعب على ملعب الملك عبد الله، ونجد أن فريق الريال بدأ يكسب الثقة في نفسه مجددًا بعد أن أصبحت نقاطه مساوية لنادي برشلونة، ونتمنى أن المباراة التي ينتظرها العالم الآن، تكون مباراة جيدة، وتنقل مباراة نصف نهائي كأس السوبر قناه السعوديه الرياضية الاولى اليوم مع أطيب الأمنيات للفريقين.



live موعد والقنوات الناقلة شاهد مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم الاربعاء 8-1-2020 في كأس السوبر الإسباني real madrid vs valencia بث مباشر