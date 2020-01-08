Advertisements
Advertisements
Advertisements

"محمد بن راشد للمعرفة" الإماراتية تكشف عن تفاصيل الدورة الأولى لملتقى "تحدي الأمية"

الأربعاء 08/يناير/2020 - 04:58 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements

كشفت مؤسَّسة "محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة" الإماراتية، عن تفاصيل وأجندة ملتقى "تحدي الأمية" في دورته الأولى، الذي تنظِّمه المؤسَّسة تحت رعاية رئيس مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، تحت شعار "تحديات وحلول" في 24 فبراير المقبل.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته المؤسَّسة اليوم، تزامناً مع اليوم العربي لمحو الأمية في مقرها بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة جمال بن حويرب، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية.

ويهدف الملتقى في دورته الأولى، التي ستقام تحت مظلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونسكو إلى توفير منصة شاملة تجمع الخبراء والمعنيين بمجال محو الأمية من معظم دول العالم، لتبادل الخبرات والتجارب، وتوطيد أواصر التعاون والعمل المشترك؛ لتقديم الحلول الفعّالة للقضاء على الأمية في الوطن العربي، إضافة إلى طرح الرؤى الدولية المعاصرة في تعليم الكبار، كما سيسلط الضوء على تجارب الأفراد والمؤسَّسات الملهمة في مجال محو الأمية، وإبراز إسهاماتهم العلمية في مواجهة الأمية التي تعاني منها الدول العربية.

وخلال المؤتمر الصحفي، أكَّد المدير جمال بن حويرب، على أنَّ تحدي الأمية مبادرة رائدة تضاف إلى سجل مبادرات "محمد بن راشد آل مكتوم" العالمية الرامية، إلى نقل العلم وترسيخ المعرفة بمفهومها الشامل في جذور المجتمعات في الإمارات والوطن العربي والعالم.
  
وقال جمال بن حويرب: "يسعدنا أن نعلن اليوم عن تفاصيل وأهداف النسخة الأولى من ملتقى تحدي الأمية، الذي جاء ترجمة لرؤية قيادتنا الرشيدة وتوجيهات الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة؛ حيث ارتأينا في المؤسَّسة ضرورة توسيع مشروع تحدي الأمية من جائزة تقدُّم للرائدين في هذا المجال؛ ليكون ملتقى يوفِّر منصة معرفية تجمع قادة الفكر والخبراء لتبادل الرؤى واستعراض التجارب والحلول".

وأضاف: "يعكس شعار الدورة "تحديات وحلول" سعي المبادرة إلى إزالة العوائق أمام نشر المعرفة بالقراءة والكتابة بين جموع أفراد المجتمعات المستهدفة، وهو ما لن يحدث إلا بتضافر الجهود وترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع مختلف شركائنا في المنطقة والعالم، ونحن على يقين أنَّ تلك الجهود ستتكلل بالنجاح؛ لأنها تقف وراء تحقيق أسمى أهداف الإنسانية وهي المعرفة والتنوير".

كما أشار إلى أنَّ معدلات الأمية في الوطن بلغت 21%، بحسب إحصاءات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، والتي تعدُّ مرتفع بالمقارنة مع المتوسط العالمي المقدر بـ 13.6%، إضافة إلى التوترات والاضطرابات في بعض الدول العربية التي أدت إلى عدم  التحاق 13.5 مليون طفل عربي بالتعليم.

ومن جهة أخرى لفت إلى الدراسات التي قدّرت نسبة الذكور الأميين في الوطن العربي بنسبة 14.6%، بينما بلغت نسبة الإناث 25.9% والتي تصل في  بعض الدول العربية إلى 60 و80%.

وأعرب سعادته عن تطلُّعه خلال الفترة المقبلة إلى أنيقدِّم ملتقى تحدي الأمية صورة شاملة وموضوعية عن مشكلة الأمية في العالم العربي، مع إمكانية طرح حلول عملية لها من شأنها أن تحدث تغييراً حقيقياً في واقع التعليم، وتسهم في تعزيز المعرفة في مجتمعاتنا، وتدعم مسيرتنا نحو التنمية المستدامة وسبل الارتقاء بالإنسان.

كما أشاد بدور الإعلام في نشر الوعي حول المبادرات المعنية بمحو الأمية ونشر المعرفة والقضاء على الأمية في العالم العربي.

4 محاور
يناقش ملتقى "تحدي الأمية" ضمن جلساته قضية الأمية في المجتمع العربي وفق 4 محاور تتضمن "حالة الأمية وتعلُّم وتعليم الكبار في الدول العربية"، و"التعلُّم مدى الحياة...رؤية معاصرة"، و"تجارب ناجحة في المنطقة العربية"، و"عرض تجارب أصحاب الإنجازات في تحدي الأمية".

وسيشهد الملتقى، تنظيم مجموعة غنية ومعمقة من ورش العمل؛ لعرض أحدث الدراسات والتجارب الإقليمية والدولية المرتبطة بالأمية، ومحاولة الوصول إلى أفضل التجارب المناسبة لمعطيات ومتطلبات المنطقة العربية.

كما سيتم خلال الملتقى تكريم أصحاب الإنجازات من المنظَّمات والمؤسَّسات والأفراد العاملين في مجال مكافحة الأمية، وتطوير وتحديث منظومة التعليم، وبناء مشاريع نوعية ومؤثرة في مختلف دول العالم للقضاء على الأمية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد بن راشد تحدي الأمية الإمارات

أخبار تهمك

عاجل| مفاوضات سد النهضة.. وزير الري: "مفيش وقت لكلمات افتتاحية"

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

منذ يوم

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

منذ يوم

نشرة أخبار الأهلي اليوم: نجم الأحمر يرد على عرض الزمالك.. الأهلي يخطط لصفقة مدوية من النصر السعودي.. وفايلر يفاجيء كهربا

منذ حوالي 19 ساعة

قبل الامتحانات.. تحذير من "التعليم" لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

منذ يوم

صدمة للزمالك قبل مباراة زيسكو في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بعد سخريته من اتحاد الكرة.. رئيس الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لمحمد صلاح

منذ أقل من ساعة

رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ترامب سيدلي ببيان بشأن إيران الساعة 1600 بتوقيت جرينتش

منذ ساعة و 28 دقيقة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 18 ساعة

صورة تكشف السبب الحقيقي لغياب محمد صلاح عن حفل الأفضل في إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

صدمة لريال مدريد قبل مواجهة فالنسيا في السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 51 دقيقة

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ يوم

عاجل.. الأهلي ينافس برشلونة على مهاجم الملعب (شاهد مهاراته)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يشكو "كهربا" رسميا ويتهمه بالهروب

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

قائد شرطة دبي يبحث تعزيز التعاون مع محمد بن راشد للمعرفة

تعاون بين مصر والإمارات في بنك المعرفة والعملية التعليمية

محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"

المدير التنفيذي لـ"محمد بن راشد للمعرفة": فكر الأزهر صمام الأمان للأمة وضمانة التعايش

ننشر تفاصيل التقديم لتحدي الأمية التابع لوزارة التعليم العالي

وزير التعليم العالي يلتقي وفدا من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
04:56 م

بعد سخريته من اتحاد الكرة.. رئيس الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لمحمد صلاح

صدمة للزمالك قبل مباراة زيسكو في دوري أبطال إفريقيا

03:32 م

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

03:00 م

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

04:39 ص

قبل الامتحانات.. تحذير من "التعليم" لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

05:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status