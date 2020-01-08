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بعد عقد قرانه على أمينة.. محمود العسيلي :"أتمنى تكون التالتة تابتة"

الأربعاء 08/يناير/2020 - 05:19 م
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محمود العسيلي وزوجته
محمود العسيلي وزوجته
هبة أحمد
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أعرب الفنان محمود العسيلي عن سعادته الكبيرة بعدما عقد قرانه أمس على خبيرة التجميل أميرة عبد المنعم، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر مجموعة من الصور الجديدة له، ظهر محمود في الصور وهو برفقة أمينة، وعلق على الصور قائلاً :"تبات و نبات، الفستان الأبيض، إحساسك ايه النهارده، الليلة و اخيرًا فرحة، أغاني عملتها من أول ما ابتديت لغاية النهاردة باتكلم فيها عن العيلة و الاستقرار و الحب و العيال".

وتابع محمود العسيلي قائلاً :"كل أغنية فيهم بتتكلم عن موقف جميل،و أسلوب حياة كنت بأحلم إني أعيشها، و فعلاً حاولت في تجربتين جواز إني أشوف الحياة اللي أنا باحلم بيها تتحقق على أرض الواقع، و لكن للأسف التجربتين مانجحوش".

وأضاف محمود قائلاً :" و الفشل مش لازم يكون معناه إن حد وحش، لا هو بيكون تقصير من الطرفين و بيكون بجد قدر ونصيب، الفشل عمره ما كان عيب بس الكارثة الحقيقة اللي ناس كتير بتعملها فهي الاستمرار في الفشل و التصميم على التعاسة عشان ظروف خارجية أو وهمية مالهاش علاقة بالاتنين اللي عايشين في الدوامة و خلاص بيغرقوا".

واستكمل كلامه قائلاً :" أنا رفضت أعيش تعيس و هافضل أدور عن السعادة اللي كتبتها في الأغاني بتاعتي و باتمنى من ربنا سبحانه و تعالى إني أكون لقيتها فعلاً و تكون التالتة التابتة".
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