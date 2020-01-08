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اجتماع طارئ لحل أزمة الصرف الصحي في شط جريبة بدمياط

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:30 م
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الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
هند الشيال
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عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم الأربعاء، مع اللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد وأميمة متولي رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ومحمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومنير رمضان مدير عام مديرية الرى بدمياط وطارق بدوي مدير مديرية الطرق للوقوف على كافة المحاور الخاصة بالشكوى الواردة من بعض أهالى قرية شط جريبة وذلك بشأن وجود مشكلة للصرف الصحى بالقرية.

وناقشت المحافظ أبعاد تلك المشكلة والتي أدت إلى تسرب وتراكم مياه الصرف الصحي بشوارع القرية، إذ وجهت لكافة الجهات المعنية بوضع حل فورى ومناسب لها لحين الإنتهاء من مشروع محطة رفع الصرف الصحي بشط جريبة والدفع بالمعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه ونهو المشكلة فورًا حفاظا على البيئة وسلامة المواطنين.

وشددت الدكتورة منال عوض على تقديم تقرير شامل بما تم تنفيذه فى أسرع وقت ممكن والبدء في أعمال تطهير الترعة الموجودة بالقرية وكذلك الاسراع فى معدلات تنفيذ محطة الصرف الصحي بها والتى تقدر تكلفتها بمبلغ ٣٥ مليون جنيه مؤكدة على متابعتها المستمرة لتلك الأعمال.

تسببت مياه الأمطار في غرق شوارع قرية شط جريبة بدمياط، حيث تحولت شوارع القرية إلى برك من المياه المختلطة بمياه الصرف الصحي التي انفجرت في شوارع القرية، وتسببت في حالة من الغضب لدى الأهالي بسبب غلق الورش وتعطل حركة السير نسبيًا في القرية.
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مصر محطة رفع صرف صحي محافظ دمياط دمياط الدكتورة منال عوض اخبار

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