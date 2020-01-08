ساديو ماني يغادر الغردقة حاملاً لقب أفضل لاعب أفريقي

غادر صباح اليوم الأربعاء، عددًا من ضيوف حفل الكاف وكان في مقدمة قائمة المغادرين المتوج بلقب أفضل لاعب في أفريقيا السنغالي ساديو ماني.



وأقلعت الطائرة الخاصة التي نقلت وفد الفيفا وبرفقتهم الكاميروني صاموئيل إتو، ومغادرة عدد آخر من الضيوف إلى دول مختلفة.



وتوج السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019 خلال الحفل الذي أقيم بالغردقة مساء أمس الثلاثاء، في حضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي، وعدد كبير من النجوم والمشاهير بالإضافة إلى المرشحين الآخرين للفوز بجوائز الأفضل خلال العام المنتهي.



وشهد الحفل الذي أقيم على مسرح عائم بمنطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة، عددًا من العروض الفنية التي أبهرت الحضور، فيما تم تجهيز المسرح بأحدث الأجهزة التقنية الحديثة لإخراج الحفل بالشكل الذي يليق بمكانة مصر.



