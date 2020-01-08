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مسؤول بنكي يحذر العملاء: لا تتركوا بيانات حساباتكم على المواقع (فيديو)
الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:30 م
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هدى عبدالرازق
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قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إنهم أرسلوا رسائل تحذيرية لعملاء البنك بألا يتركوا بياناتهم على حساباتهم على المواقع الإلكترونية، وذلك بعد ملاحظة أن هناك أشخاص يتصلون على عملاء البنك يطلبون بياناتهم وأرقامهم السرية على أنهم موظفين بالبنك.
وأشار "أبو الفتوح"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، إلى أن كل بيانات العملاء مسجلة بالبنك، وغير مسموح أن يتصل أحد من البنك للحصول على بيان إلا إذا كان العميل اتصل على الخط الساخن للبنك.
ووجه رسالة إلى العملاء، "محدش يتنازل ويدلي بمعلومات عن بياناته عبر التليفون"، مؤكدا أن الشراء إلكترونيا عبر المواقع عالمية يكون مؤمنا، والبنك يؤمن تلك العمليات.
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