مسؤول بنكي يحذر العملاء: لا تتركوا بيانات حساباتكم على المواقع (فيديو)

قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إنهم أرسلوا رسائل تحذيرية لعملاء البنك بألا يتركوا بياناتهم على حساباتهم على المواقع الإلكترونية، وذلك بعد ملاحظة أن هناك أشخاص يتصلون على عملاء البنك يطلبون بياناتهم وأرقامهم السرية على أنهم موظفين بالبنك.





وأشار "أبو الفتوح"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، إلى أن كل بيانات العملاء مسجلة بالبنك، وغير مسموح أن يتصل أحد من البنك للحصول على بيان إلا إذا كان العميل اتصل على الخط الساخن للبنك.



