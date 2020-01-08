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صدمة للزمالك قبل مباراة زيسكو في دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:32 م
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الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
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رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طلب نادي الزمالك بنقل مباراته ضد زيسكو الزامبي من ملعب السلام إلى استاد القاهرة يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحصل الزمالك على موافقة زيسكو بنقل المباراة إلى استاد القاهرة لكن الاتحاد الإفريقي تمسك بإقامته في ملعب السلام كما هو محدد له من قبل وهو ما نقله اتحاد الكرة لمسئولي القلعة البيضاء.

ويدير مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي الحكم الإثيوبى باملاك تيسيما ويعاونه السودانى محمد عبد الله إبراهيم والإثيوبي صامويل تانجو والحكم الرابع الإثيوبي ليما نيجوسي.

 
وكان الزمالك قد نجح فى تحقيق الفوز على طنطا بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى أقيمت بينهما الأحد الماضي على استاد غزل المحلة في الدوري المصري.

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