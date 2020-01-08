علماء صينيون يعلنون انقراض أكبر أسماك المياه العذبة

أعلن العلماء الصينيون الإختفاء التام لسمك مجداف، أكبر أسماك المياه العذبة في عصرنا، وفقا للباحثين، يمكن أن يكون سبب انقراضها تأثير العوامل البشرية على البيئة.





وقال التقرير "إن النظام البيئي الضخم لنهر اليانغتسى كان ملاذا للحيوانات الضخمة المائية المتنوعة، ومع ذلك، أدى التأثير المتزايد لمختلف الضغوطات البشرية إلى انخفاض طويل الأجل في تنوعها البيولوجي".





وتم التأكيد أن نهر اليانغتسى يعاني من كارثة بيئية حقيقية، في الآونة الأخيرة، وفرضت السلطات الصينية وقفا لمدة 10 سنوات على الصيد في النهر، ولكن بالنسبة للكثيرين، تم تأخير هذه التدابير.





يذكر أن العديد من الأنواع التي تعيش في نهر اليانغتسى، مثل الدلافين النهرية، انقرضت من خلال الشحن وصيد الأسماك، وكانت الضحية الجديدة هي سمك مجداف - يانجتسي المتوطنة الذين ليس لديهم أقارب مقربين ولحومهم كانت ذات قيمة عالية في الطهي المحلي، ويصل طول الأسماك إلى ثلاثة إلى أربعة أمتار، ويمكن أن يصل وزنها إلى 250 كيلوغراماً، يمكن أن يصل طول أكبر الأفراد إلى سبعة أمتار.







