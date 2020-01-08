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ارتفاع سعر نفط عُمان إلى 69.92 دولار للبرميل

الأربعاء 08/يناير/2020 - 02:19 م
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بوابة الفجر
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بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر مارس القادم اليوم69.92 دولار للبرميل وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد اليوم ارتفاعًا بلغ 84 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الثلاثاء الذي بلغ 08 .69 دولار للبرميل.
 
يذكر أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر يناير الجاري بلغ 62 دولارًا  و81 سنتًا للبرميل مرتفعًا بمقدار دولارين و55 سنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر ديسمبر الماضي. 
 
وكانت  العقود الآجلة لخام برنت قد سجلت اليوم 68.94 دولار للبرميل، بمعدل ارتفاع  1%، كما ارتفعت في وقت سابق  مسجلة  71.75 دولار للبرميل وهو ما يعد  أعلى ارتفاع منذ منتصف سبتمبر 2019 كما ارتفعت  العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى مسجلة  63.17 دولار للبرميل بمعدل ارتفاع بلغ 0.8 % إلى كما كانت قد سجلت في وقت سابق 65.85 دولار وهو ما يعد  أعلى مستوى له  منذ شهر  أبريل 2019.
 
وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط اليوم ، جاء بعد إطلاق إيران صواريخ باليستية على قاعدتين جويتين تستخدمهما القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق.
 
 

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