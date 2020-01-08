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وظائف للنساء والرجال في وزارة العدل.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم

الأربعاء 08/يناير/2020 - 02:19 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت وزارة العدل ممثلة بمركز المصالحة للرجال والنساء عن توافر فرص عمل كـ “مصلح مسجل” لدى المركز.

وقالت الوزارة أنه يمكن للأفراد من الجنسين أو القطاعات الربحية وغير الربحية التسجيل بصفتهم مصلحين لممارسة عملية المصالحة خارج قاعات المحاكم أو داخلها؛ لتكون محاضر الصلح الصادرة عنهم سنداتٍ تنفيذيةً بعد اعتمادها إلكترونيًا من مركز المصالحة في الوزارة.

وأعلنت الوزارة أن التسجيل متاح عبر الرابط التالي:
https:t.co4S8zcmdRuT.

وبينت وزارة العدل أن المصلح المسجل يمكنه العمل على الصلح في أكثر من نزاع قائم بين طرفي نزاع واحد، حتى وإن اختلفت الاختصاصات، وذلك عبر إجراءات مؤتمتة بالكامل، تبدأ من تقديم طلب الصلح وحتى إتمام عملية الصلح أو تعذرها، بحيث يمكن إدارة جلسات الصلح واعتماد محاضرها عن بعد.

وأوضحت وزارة العدل أن نموذج التسجيل الإلكتروني يتطلب توفير البيانات الشخصية للمتقدم مثل (الاسم الرباعي، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الجنس، ورقم الجوال)، كما يتطلب تسجيل البريد الإلكتروني والمدينة، ونوع العمل والمهنة وسنوات الخبرة في مجال الصلح إن وجدت بالإضافة إلى الدرجة العلمية والتخصص.

وأوضحت الوزارة أن من أبرز شروط تسجيل “المصلحين” أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وكامل الأهلية، وألا يقل مؤهله الدراسي عن الجامعي، مع حضور الدورات التدريبية التي يحددها مركز المصالحة، واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية والتدريب العملي.

وزارة العدل السعودية:

هي الوزارة المسؤولة عن جميع المسائل الإدارية والمالية المتعلقة بالقضاء والقانون والمحاكم في المملكة العربية السعودية، وهي نواة رئاسة القضاء بمكة المكرمة التي تأسست على يد الملك عبدالعزيز آل سعود في عام 1926م، حتى صدر الأمر بإنشاء الوزارة في عام 1962. وكان أول من تولى مهامها معالي الشيخ محمد بن علي الحركان حتى عام 1975.

تدير الوزارة المحاكم العامة والمتخصصة بالشؤون التجارية والعمالية والأحوال الشخصية، ومحاكم للتنفيذ ومحاكم الاستئناف، إلى جانب كتابات العدل وإدارتي المحاماة ومأذوني عقود الأنكحة. ويتولى الوزارة منذ 9 ربيع الآخر 1436هـ معالي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
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