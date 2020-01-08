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تأجيل قضية الطفلة "جنة" ضحية التعذيب بالدقهلية

الأربعاء 08/يناير/2020 - 02:12 م
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الطفلة جنة
الطفلة جنة
محمد كشك
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قررت الدائرة السادسة جنايات المنصورة برئاسة المستشار نسيم بيومي، تأجيل قضية الطفلة جنة ضحية التعذيب على يد جدتها لجلسة 2 فبراير القادم لحضور المحامي الأصلي للمتهمة.

وكان طالب سلامة شعبان وأحمد بركات محاميًا الجدة المتهمة بتعذيب الطفلة جنة ضحية التعذيب في قرية كريم بساط الدين التابعة لمركز شربين في محافظة الدقهلية، بتوقيع الكشف الطبي على سلامة قواها العقلية، وإيداعها في مصحة تحت الملاحظة.

وجاء ذلك خلال استئناف الدائرة السادسة جنايات المنصورة برئاسة المستشار نسيم بيومي نظر قضية الطفلة جنة ضحية التعذيب بحضور محامي المتهمة سلامة شعبان لتكون الجلسة الثانية أمام جنايات المنصورة.

يشار إلى أن الدائرة الدائرة السادسة جنايات المنصورة برئاسة المستشار نسيم بيومي نظرت اليوم أولى جلسات الجدة المتهمة بتعذيب الطفلة جنة محمد سمير 5 سنوات، والشهيرة إعلاميًا بضحية التعذيب على يد جدتها بقرية بساط كريم الدين بمركز شربين بمحافظة الدقهلية لحضور المتهمة.

وكشف تقرير الطب الشرعي للطفلة جنة وجود حروق نارية من الدرجات الثلاث الأولى بالظهر وبمنطقة العانة نتيجة جسم صلب ساخن مثل تسخين شرشرة حديد وكي المجني عليها بها، وحروق نارية من الدرجتين الأولى والثانية مستطيلة الشكل واقعة بالظهر والصدر والطرفين العلويين ومثلها ينشأ من جراء ملامسة الجسم في هذه
المواضع لجسم صلب ساخن محدود السطح أيا كان نوعه.

وأثبت التقرير وجود كدمات بالظهر ويمين الصدر ومثلها ينشأ من جراء التعدي على المجني عليها بالضرب ووجود كدمات بيضاوية الشكل بوحشية في العضدين الأيمن والأيسر ومثلها من جراء الاعتداء على المجني عليها بالعض بأسنان آدمية وكدمات ملتفة حول مفصل الكاحل الأيمن والأيسر ومثلهما من جراء تقييد المجني عليها برباط أيا كان نوعه بقوة وبعنف وجميع الإصابات السابقة تشير إلى التعدي بالضرب على المجني عليها بغية تعذيبها وإذلالها.

وتبين للطبيب الشرعي من فحص المعالم الإصابية أن ما طرأ عليها من تغير بعض المعالم الأصلية لها بمرور الوقت يختلف من إصابات لأخرى يشير إلى أنها حدثت في أوقات زمنية مختلفة وهي تشير في مجملها إلى التعود وتكرار التعدي على المجني عليها بغية إذلالها وتعذيبها.

وأرجع التقرير وفاة المجني عليها إلى إصابتها السالف بيانها لما نجم عنها من حدوث غرغرينا بالطرفين السفليين والتهابات قيحية بمواضع إصاباتها أدت إلى حدوث صدمة تسممية غير مرتجعة تسببت في فشل بوظائف الجسم الحيوية (القلب والكبد والرئتين والكليتين) انتهى بحدوث هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية والوفاة لم تفلح معها محاولات علاج المجني عليها.

وأكد التقرير أنه تبين بالفحص الموضعي لمنطقة فرج المجني عليها أن غشاء بكارتها سليم ولم يفض وكان قد مضى على الوفاة لحين فحص وتشريح الجثة مدة نحو أقل من اليوم وذلك حكما على التغيرات الرمية التي طرأت على الجثة وإصابات المجني عليها غير جائزة الحدوث على نحو ما قررته المتهمة بالتحقيقات.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث الدقهلية، يفيد استقبال مستشفى شربين العام الطفلة "جنة محمد سمير حافظ" 5 سنوات ومقيمة بساط كريم الدين التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية مصابة بكدمات وحروق وآثار كى نارية بأماكن متفرقة بالجسم، وتورم بالأطراف وتم تحويلها إلى مستشفى المنصورة الدولي.

وبتكثيف التحريات التي أجراها الرائد محمد الأرضي رئيس مباحث مركز شربين وسؤال جد الطفلة لوالدها "سمير. ح. ع" 55 سنة "كفيف" ومقيم كريم بساط الدين اتهم جدة الطفلة لوالدتها "صفاء. ع. ع" 41 سنة ربة منزل ومقيمة ذات العنوان بإحداث إصابة الطفلة بواسطة تعذيبها بواسطة تسخين آلة حادة وكيها بها بأعضائها التناسلية معاقبة لها على تبولها لا إراديا.

وكشفت التحريات أن والدة الطفلتين "جنة وأماني" كفيفة ووالدها من ذوي الاحتياجات الخاصة وانتهت العلاقة الزوجية بينهما بالطلاق واستمرت الخلافات على رعاية الطفلتين.

وتمكن ضباط مباحث شربين من ضبط المتهمة "جدة الطفلتين لوالدتهما وتحرر المحضر رقم 14167 لسنة 2019 جنح مركز شرطة شربين، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس الجدة 15 يوما على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لها في الموعد القانوني.

وكان أصدر المستشار خالد ممدوح خضر المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية قررا بإحالة الجدة المتهمة بقتل وتعذيب الطفلة جنة وتعذيب شقيقتها أماني للمحاكمة العاجلة.
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