الصومال.. حركة الشباب تتبنى انفجارا قرب القصر الرئاسي

أعلنت حركة الشباب المتشددة في الصومال، أنها مسؤولة عن انفجار قنبلة، اليوم الاربعاء، قرب قصر الرئاسة والمباني الحكومية الأخرى في العاصمة الصومالية مقديشو، والتي قالت سلطات المدينة، إنها أسفرت عن مقتل ثلاثة اشخاص.





وأصدرت حركة الشباب بيانًا، أعلنت فيه مسؤوليتها عن التفجير، وقالت، إن الهجوم أظهر أن الحكومة لم تؤمّن بالكامل "الشرايين الرئيسية لمقديشو".





وقال صالح حسن عمر، المتحدث باسم عمدة المدينة، في بيان، إن ثلاثة أشخاص قتلوا في انفجار اليوم الاربعاء. وأن الانفجار أصاب مفترق صيدا، وهو نقطة تفتيش أمنية بالقرب من القصر الرئاسي ووزارة الداخلية والبرلمان، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".





وقال عبد القادر عبد الرحمن، رئيس خدمة الإسعاف في مقديشو لـ "رويترز"، إن 11 شخصا أُصيبوا بينهم ثلاث نساء.





يبدو أن الهجوم جزء من حملة مكثفة على مدى الأسبوعين الماضيين من قبل حليف القاعدة في الصومال وكينيا المجاورة ، التي لها حدود يسهل اختراقها وغالبًا ما تكون أساليب مخصصة لتبادل المعلومات الاستخباراتية.





في يوم الأحد، قُتل ثلاثة أمريكيين - أحدهم في الخدمة العسكرية الأمريكية ومتعاقدان - على يد حركة الشباب أثناء هجوم على قاعدة عسكرية في كينيا بالقرب من الحدود الصومالية. يتم استخدام القاعدة من قبل القوات الأمريكية والكينية.





في 28 ديسمبر، أسفر تفجير شاحنة مزعوم من حركة الشباب عند نقطة تفتيش مزدحمة في مقديشو عن مقتل 90 شخصًا على الأقل، في أكثر الهجمات دموية في البلاد منذ أكثر من عامين.





تنفذ الجماعة بانتظام هجمات تهدف إلى تقويض الحكومة الصومالية، التي تقاتل للإطاحة بها منذ أكثر من عقد.





في العام الماضي، توفي 21 شخصًا خلال هجوم لحركة الشباب على مجمع فندقي في نيروبي، عاصمة كينيا، والذي أرسل عام 2011 قوات إلى الصومال بعد سلسلة من الهجمات وعمليات الاختطاف عبر الحدود.





يقول محللون أمنيون، إن سلسلة من الهجمات الأخيرة في مقديشو قد ضربت مواقع حساسة بشكل غير عادي، مما يدل على استمرار قدرة الجماعة على شن هجمات متطورة.





في سبتمبر، استهدفت أيضًا قاعدة تدرب فيها القوات الخاصة الأمريكية قوات الكوماندوز الصومالية ، على الرغم من أنه لم يُقتل أحد.



