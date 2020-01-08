Advertisements
Advertisements
Advertisements

الخام الأمريكى يرتفع 3 دولارات بعد التصعيد الإيراني

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:44 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
شهدت أسعار النفط ارتفاعًا كبيرًا خلال تعاملات اليوم خاصة بعد الهجمات الايرانية على القواعد العسكرية الامريكية في العراق.

وارتفع الخام الأميركي نحو 3 دولارات، الأربعاء، بعد أن قالت الولايات المتحدة إن قواتها في العراق تعرضت لهجوم بصواريخ بالستية إيرانية، مما يثير احتمال اندلاع صراع إقليمي قد يعطل إمدادات النفط.

وبحلول الساعة 0029 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط مرتفعة نحو 3 دولارات، بما يعادل حوالي 5 بالمئة إلى 65.50 دولار للبرميل.


وتعرضت مواقع عسكرية في العراق للقصف بـ 22 صاروخا منها 17 على قاعدة "عين الأسد" الجوية، اثنان منها لم ينفجرا.

 
وقد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن إيران أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية من داخل إيران تجاه قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق.

 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

النفط الامريكي الخام الامريكي الاقتصاد اسعار النفط اليوم في مصر اسعار النفط اليوم اسعار النفط الان

أخبار تهمك

نشرة أخبار الأهلي اليوم: نجم الأحمر يرد على عرض الزمالك.. الأهلي يخطط لصفقة مدوية من النصر السعودي.. وفايلر يفاجيء كهربا

منذ حوالي 14 ساعة

صورة تكشف السبب الحقيقي لغياب محمد صلاح عن حفل الأفضل في إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

منذ حوالي 22 ساعة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من طارق حامد بعد خسارة جائزة الأفضل في إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

الكاف يهدد الزمالك رسميا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

سعر الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020 في مصر.. استقرار نسبي للمعدن الأصفر

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

منذ يوم

الصفقة الثانية للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

إيتو يطعن محمد صلاح حبا في ساديو ماني

منذ 36 دقيقة

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ يوم

قبل الامتحانات.. تحذير من "التعليم" لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يشكو "كهربا" رسميا ويتهمه بالهروب

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. الأهلي ينافس برشلونة على مهاجم الملعب (شاهد مهاراته)

منذ ساعتين و 6 دقيقة

رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:00 م

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

عاجل.. الأهلي ينافس برشلونة على مهاجم الملعب (شاهد مهاراته)

11:05 ص

رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

10:22 ص

عاجل.. الزمالك يشكو "كهربا" رسميا ويتهمه بالهروب

11:55 ص

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

04:39 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status