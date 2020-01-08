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الخام الأمريكى يرتفع 3 دولارات بعد التصعيد الإيراني
الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:44 م
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شهدت أسعار النفط ارتفاعًا كبيرًا خلال تعاملات اليوم خاصة بعد الهجمات الايرانية على القواعد العسكرية الامريكية في العراق.
وارتفع الخام الأميركي نحو 3 دولارات، الأربعاء، بعد أن قالت الولايات المتحدة إن قواتها في العراق تعرضت لهجوم بصواريخ بالستية إيرانية، مما يثير احتمال اندلاع صراع إقليمي قد يعطل إمدادات النفط.
وبحلول الساعة 0029 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط مرتفعة نحو 3 دولارات، بما يعادل حوالي 5 بالمئة إلى 65.50 دولار للبرميل.
وتعرضت مواقع عسكرية في العراق للقصف بـ 22 صاروخا منها 17 على قاعدة "عين الأسد" الجوية، اثنان منها لم ينفجرا.
وقد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن إيران أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية من داخل إيران تجاه قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق.
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