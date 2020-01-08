أحمد موسى: التوتر بين أمريكا وإيران يمنع إقامة كأس العالم في قطر (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ما يحدث بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية قد يكون له رد فعل فيما يتعلق بكأس العالم 2022، والمفترض إقامته في دولة قطر.





وأشار "موسى"، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، إلى أن صوت العالم يجب أن يكون أقوى الآن بأن تنظيم كأس العالم في قطر يمثل خطرًا على العالم، بسبب التوتر بين إيران وأمريكا، معقبا: "لو اتنظم كأس العالم في الدوحة سيتم استهداف الناس، العالم كله هيكون هناك".



