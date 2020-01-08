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أحمد موسى: التوتر بين أمريكا وإيران يمنع إقامة كأس العالم في قطر (فيديو)

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:49 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن ما يحدث بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية قد يكون له رد فعل فيما يتعلق بكأس العالم 2022، والمفترض إقامته في دولة قطر.

وأشار "موسى"، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، إلى أن صوت العالم يجب أن يكون أقوى الآن بأن تنظيم كأس العالم في قطر يمثل خطرًا على العالم، بسبب التوتر بين إيران وأمريكا، معقبا: "لو اتنظم كأس العالم في الدوحة سيتم استهداف الناس، العالم كله هيكون هناك".

ورأى الإعلامي أحمد موسى، أنه من الأفضل أن يتم سحب تنظيم كأس العالم من الدوحة فورًا، حيث أنه قد تحدث عمليات استهداف، مضيفا أن إيران يمكن أن تنفذ عملية في تلك الفترة خاصة في ظل وجود الآلاف من المواطنين.
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