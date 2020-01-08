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رئيس الخدمات البيطرية: نتوقع الفيروس قبل حدوثه (فيديو)
الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:38 م
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رقية جمال
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قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إننا نسعى لتنمية الثروة الحيوانية بعدد من الإجراءات أولها حمايتها من الأمراض، من خلال حملات التقصي عن الأمراض والمسوح والتحصينات الدورية والإجراءات المحجرية والتفتيش على منافذ بيع اللقاحات وأماكن بيع المنتجات من أصل حيواني.
وأضاف "محمود"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن 80% من الثروة الحيوانية والداجنة تربية منزلية وحيزات صغيرة، وهذا تحدي كبير لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض، مشددًا على أنه لا يسمح ببيع الدواجن إلا بعض فحصها وظهور نتيجة سلبية لإصابتها بالفيروس لحماية صحة الإنسان، وخلال السنوات الماضية الصورة المرضية تغيرت وعدد البلاغات في انحصار شديد.
وتابع رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أننا في حالة استنفار دائم تحسبًا لأي طارئ، معقبًا: "إحنا في حالة سباق، لو الفيروس سبقني لن نتمكن من السيطرة عليه، ونحن نحاول توقع الفيروس قبل حدوثه، مع عمل مسوح لأي بلاغات، حيث أن مرض الحمي القلاعية أصبح تحت السيطرة خلال عام 2019 بسبب التحصينات، بعض أن تسبب في خسائر فادحة في الماشية خلال 2017"، مناشدًا المواطنين بالتواصل على الخط الساخن 19561 للإبلاغ عن أن اشتباه في إصابة للدواجن والماشية.
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