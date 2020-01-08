رئيس الخدمات البيطرية: نتوقع الفيروس قبل حدوثه (فيديو)

قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إننا نسعى لتنمية الثروة الحيوانية بعدد من الإجراءات أولها حمايتها من الأمراض، من خلال حملات التقصي عن الأمراض والمسوح والتحصينات الدورية والإجراءات المحجرية والتفتيش على منافذ بيع اللقاحات وأماكن بيع المنتجات من أصل حيواني.





وأضاف "محمود"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن 80% من الثروة الحيوانية والداجنة تربية منزلية وحيزات صغيرة، وهذا تحدي كبير لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض، مشددًا على أنه لا يسمح ببيع الدواجن إلا بعض فحصها وظهور نتيجة سلبية لإصابتها بالفيروس لحماية صحة الإنسان، وخلال السنوات الماضية الصورة المرضية تغيرت وعدد البلاغات في انحصار شديد.



