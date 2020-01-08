"الفيفا" تدرس تنظيم حفل أفضل لاعب في العالم بمدينة الغردقة

ينطلق في الواحدة ظهر اليوم مؤتمر صحفي بأحد الفنادق جنوب مدينة الغردقة، بعد تنظيم حفل أمس الأفضل في أفريقيا.



وكشفت مصادر عن أهم ما سيتم إعلانه خلال المؤتمر خلال الذي سيتم انعقاده ظهر اليوم أن رئيس الاتحاد الأفريقي سوف يعلن قرار بإقامة حفل الكاف لأفضل لاعب في أفريقيا عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ في مدينة الغردقة بعد النجاح المبهر لحفل الكاف ٢٠١٩.



وهناك معلومات مؤكدة أيضًا منها أن جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرۃ القدم "فيفا" يدرس حاليًا تنظيم حفل أفضل لاعب في العالم في مصر بمدينة الغردقة في ظل نجاح مؤتمر الأفضل في أفريقيا.



وكانت مدينة الغردقة شهدت مساء أمس الحفل الأسطوري للكاف بحضور كبار الشخصيات ونجوم العالم في الكرة، وحصل خلالها ساديو ماني على جائزه أحسن لاعب في القارة ويوسف البلايلي الأفضل محليًا.





