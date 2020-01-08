Advertisements
Advertisements
Advertisements

السبب الوحيد وراء تأجيل تعاقد تشيلسي مع زاها

الأربعاء 08/يناير/2020 - 11:23 ص
Advertisements
زاها
زاها
مصطفى صابر
Advertisements
أفادت بعض التقارير أن تم تأجيل صفقة تشيلسي من الجناح ويلفريد زها بسبب السعر المطلوب البالغ 80 مليون جنيه إسترليني الذي وضعه كريستال بالاس.

وتشير التقارير إلى أنهم يبحثون عن إضافة جناح إلى فريقهم ، ويمكن لفريق البلوز إجراء التعاقدات في يناير هذا العام بعد أن تم تقليل طول فترة حظر النقل .

ووفقًا لصحيفة ديلي إكسبريس ، فإن تشيلسي مهتم بـ زاها ولكنه لن يرغب في التحرك للاعب وفق تقييمه الحالي البالغ 80 مليون جنيه إسترليني.

ويضيف التقرير أن المدير الفني فرانك لامبارد حصل على ميزانية تبلغ حوالي 150 مليون جنيه إسترليني لإنفاقها هذا الشهر.

منذ انضمامه إلى كريستال بالاس في عام 2014 ، أدار زها 35 هدفًا من الدوري الممتاز في 184 مباراة مع النسور.

كما تم ربط تشيلسي بجناح بوروسيا دورتموند جادون سانشو هذا الشهر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كريستال بالاس زاها تشيلسي

أخبار تهمك

الكاف يهدد الزمالك رسميا

منذ 34 دقيقة

محمد صلاح يسخر من جائزة اتحاد الكرة بصورة ابنته

منذ حوالي 3 ساعات

رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

أول تعليق من طارق حامد بعد خسارة جائزة الأفضل في إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي ينتظر إليكي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 12 ساعة

قبل الامتحانات.. تحذير من "التعليم" لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

منذ حوالي 18 ساعة

"كلية حفيدي طلعت برة".. والد ضحية مذبحة كفر الدوار يفجر مفاجأة

منذ ساعة و 22 دقيقة

نشرة أخبار الأهلي اليوم: نجم الأحمر يرد على عرض الزمالك.. الأهلي يخطط لصفقة مدوية من النصر السعودي.. وفايلر يفاجيء كهربا

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

صورة تكشف السبب الحقيقي لغياب محمد صلاح عن حفل الأفضل في إفريقيا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. مقتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران

منذ حوالي 4 ساعات

الصفقة الثانية للأهلي

منذ ساعتين

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

النني يدخل في صفقة تبادلية كبيرة بين آرسنال وبالاس

لامبارد يقنع نجم تشيلسي بالبقاء وتجديد عقده

ريال مدريد يستهدف ضم نجم تشيلسي

عاجل - أول تحرك من تشيلسي بعد قرار المحكمة الرياضية برفع الحظر عن التعاقدات

تشيلسي يصارع يونايتد وريال مدريد على سانشو

عرض خرافي.. تحرك ناري من تشيلسي لضم سانشو

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
10:22 ص

رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

03:00 م

صورة تكشف السبب الحقيقي لغياب محمد صلاح عن حفل الأفضل في إفريقيا

08:55 ص

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

04:39 ص

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

12:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status