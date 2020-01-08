طارق الشناوي: رامى وشنودة فى (الجولدن جلوب)!

أعلم أنها مجرد (تلكيكة)، لا بأس فى ظل الواقع المؤلم أن (نتلكك)، وليه لأ، (قليل من التلاكيك يصلح الدنيا)، لم أكن وحدى، أو على الأقل هذا ما أظن، أتصور أن مشاعرنا ونحن نتابع حفل (الجولدن جلوب) كانت جميعها إيجابية، ولنا تجربة مماثلة فى كرة القدم، ولا نزال مع كل انتصار يحققه محمد صلاح نعتبره انتصارًا لنا، رغم أنه يشارك فى الدورى الإنجليزى، ولكنه صار ممثلًا لنا، مع يقيننا أن مصر لم تلعب معه أى دور إيجابى، بل فى المرات التى شارك فيها مع فريقنا القومى لاقى الكثير من العنت وسوء الظن، واضطر لأن يوجه لهم خطابًا شديد اللهجة، بسبب التجاوزات القانونية التى ارتكبوها ضده، الكل مدرك أن صلاح لو كان قد استمر يلعب فى إطار المستطيل الأخضر المصرى، وفى ظل اللوائح العتيقة لاتحاد الكرة، وأيضا الصراعات والضربات تحت الحزام التى يتبادلونها معًا، غالبًا كان سينتهى به المطاف إلى (دكة) الاحتياطى.. الفرصة العالمية أنقذته من هذا المصير المؤلم، ورغم ذلك (مو صلاح) هو سر بهجة المصريين، بل العرب جميعًا. صاروا يعتبرون أن صلاح هو سفيرهم الكروى للعالمية، ولدينا سابقة د. أحمد زويل، صاحب نوبل، هل كان من الممكن أن يحقق شيئا فى مصر؟، كانت سوف تتم مطاردته بتهمة أنه يفكر خارج الصندوق، وربما وجد أن ابن الأستاذ الجامعى يرشح مثلًا لتلك البعثة أو يُصبح معيدًا بدلًا منه. د. مجدى يعقوب نموذج صارخ للعبقرية المصرية، التى تبحث عن مناخ صحى، كل هذا النجاح مع اختلاف المجال ما بين رياضة وفن وعلم وطب مرجعه توافر الأجواء الصالحة للإبداع.





أنا فخور قطعًا كمصرى أن لنا ثلاثة نجوم يحرصون وجدانيًّا على إشهار هوياتهم، ولا يعنينى أبدًا جواز السفر، وهو غالبا أمريكى، الفيصل بالنسبة لى أن يعتز الإنسان بجيناته ويعلنها مع كل نجاح يحققه، سبق رامى يوسف كل من رامى مالك ومينا مسعود، مالك وهو يتسلم العام الماضى (أوسكار) أفضل ممثل عن فيلم (الملحمة البوهيمية)، ومينا مسعود بعد أن حقق فيلمه (علاء الدين) واحدًا من أعلى الإيرادات فى 2019، وعندما جاء مينا لمصر تلبية لدعوة مهرجان (الجونة) فى شهر سبتمبر الماضى، تحدث باللهجة المصرية، واختار عبدالحليم كشخصية مؤثرة من الممكن أن يقدمها فى عمل درامى من خلال شركته الوليدة.





الارتباط الوجدانى لهؤلاء الرائعين هو عمق الحكاية، شاهدنا رامى يوسف يصعد وهو يحتضن جائزة (الكرة الذهبية)، تسبقه موسيقى هانى شنودة التى وضعها قبل نحو 40 عامًا فى قالب عربى (اللونجا)، ويهتف معربًا عن سعادته (الله أكبر)، مسلسل (رامى) الذى لعب بطولته، يؤدى دور عربى مسلم يعيش فى الغربة ويريد أن يصبح جزءًا من المجتمع، بعيدًا عن تلك النظرة التى تحمل اتهامًا مسبقًا.





النجوم الثلاثة يستحقون منا حفاوة مماثلة ليظلوا فى مقدمة اهتمامنا، علينا أن نبحث عن محاولة تواجدهم بمهرجان يحمل رسميًا اسم مصر، أقصد مهرجان (القاهرة)، وهو اقتراح لمحمد حفظى، أتمنى أن يبدأ من الآن فى التواصل مع نجومنا المصريين ليضيئوا بوجودهم قلوبنا المتعطشة للبهجة!!.