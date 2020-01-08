تعرف على تردد قناة السعودية الرياضية KSA Sports الأولى والثانية على القمر الصناعي Nile Sat 2020

استقبل تردد تردد قناة السعودية الرياضية KSA Sports الأولى والثانية، لمشاهدة كأس الأمير محمد بن سلمان على تردد القمر الصناعي المصري نايل سات.





قناة السعودية الرياضية KSA Sports





تهتم قناة السعودية الرياضية KSA Sports ببناء الشباب السعودي رياضياً وعقلياً، وتقدم كل ما هو جديد وحصري، في مجال الرياضة والتثقيف الرياضي، وبناء جيل متميز وقوي قادر على تخطي الصعاب، وتعمل على تثقيف الشباب السعودي، وتحفيزه على الإشتراك في المنافسات الرياضية.





قناة السعودية الرياضية KSA Sports المميزة





وتعد قناة السعودية الرياضية KSA Sports الأشهر بالسعودية والمتميزة في عرض محتوي رياضي متنوع، من أهمها الدوري السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.





محتوى قناة السعودية الرياضية KSA Sports





وتقدم قناة السعودية الرياضية KSA Sports مجاناً بدون إشتراك، وتبث بطولة سوبر كلاسيكو المملكة، والدورة الرباعية بالسعودية والدوري السعودي للمحترفين، وكأس خادم الحرمين وكأس ولي العهد، في بث مباشر للمباريات مع مجموعة من المسابقات الآخري، سواء جماعية أو فردية والتي تقام بالمملكة السعودية أو خارجها.





تردد قناة السعودية الرياضية KSA Sports على القمر الصناعي نايل سات





تردد قناة الرياضية السعودية الأولى 2020





القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل الترميز

نايل سات 12149 أفقي 27500

نايل سات 12284 عمودي 27500

نايل سات 12015 عمودي 27500





تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية عاية الجودة HD





القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل الترميز





النايل سات 12284 عمودي 27500





العرب سات 12149 أفقي 27500















