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تعرف على تردد قناة السعودية الرياضية KSA Sports الأولى والثانية على القمر الصناعي Nile Sat 2020

الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:53 ص
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KSA
KSA
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استقبل تردد تردد قناة السعودية الرياضية KSA Sports الأولى والثانية، لمشاهدة كأس الأمير محمد بن سلمان على تردد القمر الصناعي المصري نايل سات.

قناة السعودية الرياضية KSA Sports 

تهتم قناة السعودية الرياضية KSA Sports  ببناء الشباب السعودي رياضياً وعقلياً، وتقدم كل ما هو جديد وحصري، في مجال الرياضة والتثقيف الرياضي، وبناء جيل متميز وقوي قادر على تخطي الصعاب، وتعمل على تثقيف الشباب السعودي، وتحفيزه على الإشتراك في المنافسات الرياضية.

قناة السعودية الرياضية KSA Sports  المميزة

وتعد قناة السعودية الرياضية KSA Sports الأشهر بالسعودية والمتميزة في عرض محتوي رياضي متنوع، من أهمها الدوري السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

محتوى قناة السعودية الرياضية KSA Sports 

وتقدم قناة السعودية الرياضية KSA Sports مجاناً بدون إشتراك، وتبث بطولة سوبر كلاسيكو المملكة، والدورة الرباعية بالسعودية والدوري السعودي للمحترفين، وكأس خادم الحرمين وكأس ولي العهد، في بث مباشر للمباريات مع مجموعة من المسابقات الآخري، سواء جماعية أو فردية والتي تقام بالمملكة السعودية أو خارجها.

تردد قناة السعودية الرياضية KSA Sports على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة الرياضية السعودية الأولى 2020

 
القمر الصناعي   التردد       الاستقطاب   معامل الترميز  
   
نايل سات                12149     أفقي          27500 
    
نايل سات      12284     عمودي         27500
      
نايل سات        12015     عمودي        27500

تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية عاية الجودة HD

القمر الصناعي      التردد    الاستقطاب     معامل الترميز

النايل سات      12284          عمودي   27500

العرب سات      12149   أفقي  27500




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