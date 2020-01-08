مذبحة كفر الدوار.. تفاصيل صادمة بشأن علاقة مرتكب الواقعة بالقتيل

اعترف مرتكب مذبحة كفر الدوار بمحافظة البحرية، بارتكابه واقعة قتل أسرة كاملة من 7 أفراد، أمام النيابة العامة، أمس الثلاثاء 7/1/2020، وكشف عن تفاصيل جديدة.





اعتراف مرتكب مذبحة كفر الدوار





وقال مرتكب مذبحة كفر الدوار أثناء التحقيق معه: "قتلت الـ7 أفراد من أسرة واحدة، في 20 دقيقة وهربت بعدها".





مرتكب مذبحة كفر الدوار: مش معايا فلوس





وأضاف مرتكب مذبحة كفر الدوار: "أنا مش معايا فلوس.. فلوسي كلها ضايعة على شرب المخدرات والخمرة، ومش عارف أعمل إيه ولا ليا أي شغل".





مفاجأة في مذبحة كفر الدوار





وفجر مرتكب مذبحة كفر الدوار مفاجأة، حيث أكد على أنه كانت تربطه علاقة صداقة برب الأسرة، ويعلم أنه يُربي عددًا من رؤوس الماشية بالحظيرة الملحقة بمسكنه، فقرر قتله وسرقته".





مذبحة كفر الدوار بغرض السرقة





وتابع: "قتلت الضحايا بقصد السرقة، وتوجهت إلى منزل الضحايا الذي يقع في "عزبة الطرح"، وسط الزراعات ويبعد عن منازل أهالي القرية بقرابة 300 متر، لمقابلة الأب"، وذلك بعد ارتكاب مذبحة كفر الدوار".





ضبط مرتكب مذبحة كفر الدوار





ضُبط مرتكب واقعة كفر الدوار وقررت النيابة حبس المتهم، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت إليه تهمة القتل العمد، وحيازة سلاح أبيض.





تفاصيل جديدة بشأن مذبحة كفر الدوار





وبيَنت تحقيقات النيابة، أن المتهم اعترف بقتل كل من الجدة (زينب عبدالعال عطية- 65 سنة) وابنها (حسني سعد أحمد- 38 عاما- عامل)، مالك المنزل، وزوجته (رانيا محمد- 35 عاما) وأبنائهم الأربعة: "شهاب، عبد الرحمن، محمد، ومسعود"، طعنا بالسكين وأحرق المنزل، لإخفاء ملامح الجريمة وإبعاد الشك عنه.





النيابة تحيل مرتكب مذبحة كفر الدوار





وستحيل النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية خلال الساعات القليلة المقبلة، كما استعجلت تقارير الطب الشرعي الخاصة بضحايا مذبحة كفر الدوار تمهيدا لإحالة المتهم للمحاكمة بعد أن سجلت له الاعترافات الكاملة بشأن الواقعة، وانتقلت وأجرت معاينة لموقع الحادث.





مرتكب مذبحة كفر الدوار "سوابق"





وكشفت التحريات والتحقيقات، أن المتهم سبق اتهامه في 5 قضايا "حريق عمد، بلطجة، ضرب، تموين، سرقة".



