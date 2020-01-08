Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأهلي ينتظر إليكي

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:10 ص
Advertisements
إليكي
إليكي
الفجر الرياضي
Advertisements

يترقب نادي الأهلي مصير بليسينج إليكي مهاجم لوزيرن السويسري مع فريقه أملًا في ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري.

 

ولا تزال إدارة الأهلي تنتظر مستقبل إليكي مع فريقه بعد تعيين مدرب جديد طلب فترة لتقييم جميع اللاعبين قبل الموافقة على بيع بعضهم.

 

ويتمسك رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي حسم صفقة إليكي بأي شكل خاصة أنه سبق له تدريبه ويعلم قدراته الفنية رغم تراجع مستواه هذا الموسم.

 

ووضع الأهلي فراس شواط مهاجم الصفاقسي التونسي كبديل لمهاجم لوزيرن في حالة فشل التعاقد مع إليكي في الميركاتو الشتوي.

 

ويزاحم الأهلي على صفقة الشواط فيق الحزم السعودى والذي أرسل عرضاً رسمياً لشراء اللاعب خلال شهر يناير الجاري.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي الاهلي بليسينج اليكي الاهلي اخبار الاهلي إليكي

أخبار تهمك

أول رد من ترامب على الهجمات الإيرانية

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من طارق حامد بعد خسارة جائزة الأفضل في إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

صورة تكشف السبب الحقيقي لغياب محمد صلاح عن حفل الأفضل في إفريقيا

منذ ساعة

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 10 ساعات

محمد صلاح يسخر من جائزة اتحاد الكرة بصورة ابنته

منذ ساعة و 22 دقيقة

قبل الامتحانات.. تحذير من "التعليم" لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

منذ حوالي 16 ساعة

نشرة أخبار الأهلي اليوم: نجم الأحمر يرد على عرض الزمالك.. الأهلي يخطط لصفقة مدوية من النصر السعودي.. وفايلر يفاجيء كهربا

منذ حوالي 11 ساعة

بالفيديو.. لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية في إيران

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. هزتان أرضيتان بالقرب من مفاعل بوشهر النووي في إيران

منذ ساعة و نصف

الصفقة الثانية للأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مقتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران

منذ ساعتين و 9 دقيقة

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

منذ حوالي 19 ساعة

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ يوم

الأهلي ينتظر إليكي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

رينيه فايلر يطلب رحيل نجم الأهلي لضم مهاجم لوزيرين (فيديو)

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

الأهلي يستعين بمحمد صلاح لتمرير صفقة مهاجم لوزيرن السويسري

الأهلي يفرض صفقة جديدة على فايلر

عاجل.. رينيه فايلر يضحي بوليد أزارو (فيديو)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:00 م

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

04:39 ص

صورة تكشف السبب الحقيقي لغياب محمد صلاح عن حفل الأفضل في إفريقيا

08:55 ص

عاجل.. مقتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران

07:50 ص

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

12:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status