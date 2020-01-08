فهد المولد على وشك الرحيل عن الاتحاد السعودي.. وهذه وجهته المقبلة!

كشفت مصادر صحفية مفاجأة غير متوقعة عن فهد المولد لاعب فريق الاتحاد السعودي، على أنه بات قريبًا من الرحيل عن العميد و ارتداء قميص فريق النصر الموسم المقبل.

وأكدت المصادر، أن رئيس النصر السابق والعضو الذهبي "سعود آل سويلم" دخل في مفاوضات مع اللاعب فهد المولد خلال الأيام الماضية.





ويذكر أن اللاعب فهد المولد يخضع لعقوبة انضباطية لثبوت تعاطيه المنشطات تنتهي في شهر مايو المقبل، ولا يحق للاعب التدريب إلا في خلال الشهرين الأخيرين من أمد العقوبة.





كما تأمل الإدارة النصراوية في كسب خدمات الظهير الدولي منصور الحربي؛ حيث إن المفاوضات ماتزال جارية بين الطرفين؛ لتعويض غياب ظهير النصر عبدالرحمن العبيد بسبب الإصابات، وفي نفس السياق، بارك السويلم لجماهير نادي النصر واللاعبين والإدارة، وقدم مليون ريال للنادي.