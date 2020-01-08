مهرجان "السافلين" أحدث تعاون بين شاعر الغية وبيكا وميسرة.. التفاصيل الكاملة

تفاصيل مهرجان "السافلين"





وتقول كلمات المهرجان: "منشية ساحة وسيوف دباحة مافيش مساحة وكاسرين العين، دبابرها ذنة طب رن رنة هاتلي السافلين، هتلر بنفسه بيخاف ننافسه ننزل قصاده يقلب نرمين".



جدير بالذكر أن حمو بيكا، ناشد رئيس الجمهورية بالتدخل والنظر في أزمته مع نقابة المهن الموسيقية، والتي تتسبب في منعه من إحياء حفلات، في مصر وخارجها، وذلك بعد أن اقتحم النقابة، وهدد نقيبها هاني شاكر، بتكسيرها والتظاهر.







جمع نجوم المهرجانات الشعبية حمو بيكا وحودة ناصر وميسو ميسرة، تعاونًا جديدًا، حيث قامو بطرح مهرجان جديد بعنوان "السافلين"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وحصد المهرجان نسب مشاهدات ملحوظة من عشاق فن المهرجانات.يقدمه كل من المؤدي حمو بيكا وحوده ناصر وميسو ميسرة، من كلمات شاعر الغية، توزيع فيجو الدخلاوي.