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مهرجان "السافلين" أحدث تعاون بين شاعر الغية وبيكا وميسرة.. التفاصيل الكاملة

الأربعاء 08/يناير/2020 - 05:54 ص
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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جمع نجوم المهرجانات الشعبية حمو بيكا وحودة ناصر وميسو ميسرة، تعاونًا جديدًا، حيث قامو بطرح مهرجان جديد بعنوان "السافلين"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وحصد المهرجان نسب مشاهدات ملحوظة من عشاق فن المهرجانات.

تفاصيل مهرجان "السافلين"
يقدمه كل من المؤدي حمو بيكا وحوده ناصر وميسو ميسرة، من كلمات شاعر الغية، توزيع فيجو الدخلاوي.

وتقول كلمات المهرجان: "منشية ساحة وسيوف دباحة مافيش مساحة وكاسرين العين، دبابرها ذنة طب رن رنة هاتلي السافلين، هتلر بنفسه بيخاف ننافسه ننزل قصاده يقلب نرمين".

جدير بالذكر أن حمو بيكا، ناشد رئيس الجمهورية بالتدخل والنظر في أزمته مع نقابة المهن الموسيقية، والتي تتسبب في منعه من إحياء حفلات، في مصر وخارجها، وذلك بعد أن اقتحم النقابة، وهدد نقيبها هاني شاكر، بتكسيرها والتظاهر.

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الكلمات المفتاحية

مهن موسيقية مهرجانات مزيكا حمو بيكا الفجر الفني

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