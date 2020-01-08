لأول مرة.. برشلونة يصدم نيمار

كشفت تقارير اعلامية اسبانية عن مفاجأة صادمة للبرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، بخصوص انتقاله لنادي برشلونة الإسباني بالموسم المقبل.





وأكد برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني الشهير، أن نادي برشلونة قرر صرف النظر عن التعاقد مع البرازيلي "نيمار" خلال الفترة المقبلة، وقرر تغيير بوصلته صوب لاعب آخر محترف بالدوري الإيطالي للتعاقد معه لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني بالموسم المقبل.





وأشار البرنامج الإسباني أن نادي برشلونة يسعي للحصول على خدمات الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب انتر ميلان للتعاقد معه خلال الفترة القادمة، لتدعيم صفوف البرسا بالموسم المقبل، وذلك بعد تألق اللاعب مع الفريق الإيطالي خلال الموسم الحالي.





وأوضح البرنامج أن نادي برشلونة أبدي استعداده لدفع الشرط الجزائي في عقد "مارتينيز" مع نادي انتر ميلان والذي تبلغ قيمته 111 مليون يورو.





وكان نادي برشلونة بذل جهودا كبيرة للحصول على خدمات "نيمار" الصيف الماضي، ولكن باءت جميع محاولات بالفشل في ظل وضع نادي باريس سان جيرمان العوائق أمامه لمنع اتمام الصفقة، لرغبة النادي الباريسي في تحقيق أكبر مكسب ممكن من بيع اللاعب البرازيلي.





نادي برشلونة يبدو أنه قرر عدم الدخول في مفاوضات جديدة مع باريس سان جيرمان وقرر الاتجاه صوب نجم انتر ميلان لتدعيم خط هجوم الفريق، ويكون البديل المثالي للنجم الأورواجوياني لويس سواريز بعد تقدم سنه واقترابه من اعتزال كرة القدم.





وخاض "مارتينيز" 23 مباراة مع انتر ميلان وسجل 14 هدفا وصنع 3 آخرين.