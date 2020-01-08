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رياض محرز يكسر صيامه التهديفي أمام مانشستر يونايتد

الأربعاء 08/يناير/2020 - 05:32 ص
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رياض محرز
رياض محرز
ريهام عبد المحسن
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نجح الجزائري الدولي رياض محرز نجم مانشستر سيتي في تسجيل هدفٍ رائع في مباراة ديربي مانشستر التي جمعت مانشستر يونايتد مع ضيفه مانشستر سيتي على ملعب أولد ترافورد وذلك ضمن مباراة ذهاب الدور قبل النهائي في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية والمعروفة بكأس كاراباو.

وتمكن رياض محرز من تسجيل هدف مانشستر سيتي الثاني في شباك مانشستر يونايتد بعد مرور 33 دقيقة عندما انفرد بالإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد وقام بمراوغته وأسكن الكرة في شباك الشياطين الحمر.

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بثلاثة أهداف نظيفة لصالح السيتي، سجلها كلا من برناردو سيلفا ورياض محرز وهدف من نيران صديقة.

والهدف الذي سجله رياض محرز يعتبر الهدف الأول له في شباك مانشستر يونايتد خلال المباراة العاشرة التي تجمع الم الجزائري بالشياطين الحمر.

وغاب رياض محرز عن حفل الأفضل في إفريقيا ٢٠١٩ الذي أقيم في مدينة الغردقة. وجاء غياب محرز بسبب ارتباطه بمباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي في الدور قبل النهائي في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، حيث رفض الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي السماح للنجم بالذهاب للحفل.
ونافس كلا من محرز ومحمد صلاح نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا السنغالي ساديو ماني قائد المنتخب السنغالي ومنتخب ليفربول الذي توج بالجائزة.

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