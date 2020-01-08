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ريال مدريد يميل لمتديد عقد راموس

الأربعاء 08/يناير/2020 - 04:46 ص
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راموس
راموس
عبد القادر عرابي
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ذكرت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد الإسباني يميل لتمديد تعاقد قائد الفريق وقائد منتخب إسبانيا سيرجيو راموس في الفترة القادمة.

وأشار البرنامج الشهير " الشيرنتيجو" أن إدارة ريال مدريد تميل لتمديد تعاقد راموس، لمدة عامين إضافيين.
وينتهي تعاقد راموس مع ريال مدريد في صيف عام 2021، وتسعى إدارة الفريق لتمديد تعاقده، لينتهي في صيف 2023.

وتريد إدارة ريال مدريد الإبقاء على المدافع المخضرم، حتي الإعتزال، لا سيما وأنه أحد أهم ركائز الفريق طيلة السنوات الماضية.

وإنضم راموس لريال مدريد في عام 2004 قادماً من فريق أشبيلية، وحصد طيلة مسيرته على 20 لقباً مع النادي الملكي، بواقع 4 بطولات لدوري أبطال أوروبا، والعديد من بطولات الدوري الإسباني وكأس الملك والسوبر الإسباني والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

كما حصد لقب كأس العالم 2010 مع منتخب إسبانيا، بالإضافة للقبي يورو 2008 و 2012.

وشهدت علاقة راموس بعض التذبذب مع ريال مدريد، لا سيما عام 2013 أثناء تواجد جوزيه مورينيو مع الميرنيجي، حيث كان على أعتاب الرحيل نحو مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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