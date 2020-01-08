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على طريقة السعيد.. الزمالك يفشل في ضم نجم الأهلي

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:49 ص
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الأهلي
الأهلي
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية عن محاولات الزمالك في الساعات الماضية من أجل الفوز بخدمات وليد سليمان نجم خط وسط الأهلي.

وأكدت التقارير الصحفية محاولة الزمالك استغلال نهاية عقد وليد سليمان مع المارد الأحمر في نهاية الموسم الحالي وعدم تجديد العقد حتى تلك اللحظة وذلك من أجل تكرار ما حدث في صفقة عبد الله السعيد ن9م براميدز الحالي والأهلي السابق.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن وليد سليمان رفض كل محاولات الزمالك من أجل التعاقد معه في الأيام المقبلة وتقديم عرض مغر من أجل خطفه من الأهلي.

وأوضحت التقارير الصحفية أن نجم خط وسط الأهلي تمسك بالاستمرار مع الفريق وانتظار مفاوضات إدارة النادي الأحمر من أجل تجديد عقده مع الفريق خصوصا بعد عودته للمشاركة مع الفريق محليا وإفريقيا في الفترة الماضية.

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