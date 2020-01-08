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ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.. الهلال يتقدم والأهلي يتراجع والنصر في الصدارة

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:47 ص
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الهلال والأهلي
الهلال والأهلي
أمل الحلفاوي
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استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أن يحقق الفوز على نظيره أهلي جدة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال فاز بثلاثية مقابل هدف، وسجل الأهداف عمر السومة للأهلي، و الثلاثي "سالم الدوسري، وبافتيمبي جوميز، وعلي البليهي".

وبهذا فقد اختتمت الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن لعبت المباراة المؤجلة الأخيرة منها، مساء اليوم الثلاثاء.

ويتبقى لفريق الهلال مباراة مؤجلة واحدة من الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي للمحترفين، أمام الفيصلي، وذلك بسبب مشاركاته في دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية.

وجاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي:

1- النصر برصيد29 نقطة
2- الهلال برصيد 27 نقطة
3- الوحدة برصيد 24 نقطة
4- الأهلي برصيد 23 نقطة
5- أبها برصيد 23 نقطة
6- الرائد برصيد 23نقطة
7- التعاون برصيد 22 نقطة
8- الفيصلي برصيد 20 نقطة
9- الشباب برصيد 18 نقطة
10- الاتفاق برصيد 16 نقطة
11- الفيحاء برصيد 16 نقطة
12- الحزم برصيد 15 نقطة
13- الاتحاد برصيد 13 نقطة
14- الفتح برصيد 9 نقاط
15- العدالة برصيد 8 نقاط
16- ضمك برصيد 7 نقاط

جدير بالذكر أن مباريات الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ستنطلق يوم التاسع من شهر يناير الجاري، والتي ستسهل بمباراة العدالة والفيحاء.

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