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مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي.. سلبيات وإيجابيات الفريقين بعد ديربي كأس كاراباو

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:12 ص
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مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد
مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد
عبد.القادر عرابي
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وضع مانشستر سيتي قدماً في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة "كأس كاراباو"، بالفوز على مضيفه مانشستر يونايتد بثلاثية مقابل هدف في لقاء الذهاب الذي أقيم على أرضية أولد ترافورد.

سجل ثلاثية مانشستر يونايتد برناردو سيلفا ورياض محرز وأندرياس بيريرا لاعب مانشستر يونايتد بالخطأ في مرماه، بينما سجل هدف الشياطين الحمر ماركوس راشفورد.

سلبيات مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

حمل ديربي ميدينة مانشستر الذي أقيم في كأس كارابو بعض السلبيات للفريقين، لا سيما الفريق المنهزم مانشستر يونايتد.

بعد تعادل مع ولفرهامبتون في كأس الإتحاد وهزيمة في كأس كاراباو، وخسارة ضد أرسنال في الدوري، سيعود الجدل مرة أخرى حول المدير الفني للفريق أولي جونار سولشاير ومدى جدوى إستمراره في قيادة الفريق.

أيضاً أصبح اليونايتد على حافة خسارة لقب جديد، في ظل إبتعاده عن المنافسة في الدوري، ليتبقى أمام الفريق لقب كأس الإتحاد والدوري الأوروبي.

كما برز سوء مستوى عناصر خط دفاع اليونايتد، رغم التدعيم بداية الموسم بأغلى مدافع في التاريخ وهو الدولي الإنجليزي هاري ماجواير.

على الجانب الآخر، ستكون الخسارة الأكبر لجوارديولا هي إستمرار تواجده في جميع المنافسات، الأمر الذي سيعرض لاعبي الفريق للمزيد من الإرهاق.

إيجابيات مباراة مانشستر يونايتد ضد.مانشستر سيتي

شهدت المباراة الكثير من الإيجابيات لفريق مانسستر سيتي ومدربه بيب جوارديولا، الذي ثأر لهزيمته أمام اليونايتد في الدوري منذ شهر.

كما أظهر بيب شخصيته المعتادة ف اللقاءات الكبرى، والتي اهتزت بعض الشئ في بداسة الموسم، إلا أنه إستفاق بعد هزيمة ليفربول في الدوري، وهزم تشسلسي وأرسنال في الدوري، ومانشستر يونايتد.في الكأس.

ووضع جوارديولا قدماً في النهائي، وبالتالي سيواصل مساعيه في صيد البطولات المحلية، لا سيما الكؤوس، بعد إبتعاده نسبياً عن صراع الدوري الإنجليزي.

على الجانب الآخر، ربما تكون تلك الهزيمة لمانشستر يونايتد جرس إنذار أن الفريق لا يقف على أرض صلبة هذا الموسم، وبالتأكيد يحتاج للتدعيم بشكل فوري.

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