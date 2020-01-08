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جاليري "ضي" يحتضن معرضي وليد عبيد وهشام عبد الله 11 يناير الجاري

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:23 ص
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بوابة الفجر
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يحتضن جاليري ضي- أتيليه العرب للثقاقة والفنون، نشاطه في العام ٢٠٢٠ مساء السبت المقبل بمقره بشارع الأحرار بالمهندسين بمعرضين مهمين في التصوير والنحت الأول للفنان وليد عبيد أحد أبرز المصوريين المصريين المعاصرين بعنوان "ما قبل الطوفان"، والثاني للفنان هشام عبد المعطي ويجمع فيه بين النحت والتصوير بعنوان "الحصاد".

وعن تجربة وليد عبيد قال الفنان الكبير أحمد نوار، إن عبيد تتوهج عنده منظومات إبداعية مختلفة، وذات محاور ابتكارية خاصة تعود بذاكرتنا إلى عصر النهضة وعبقرية ريمبرانت الفنان الهولندي الذى جعل من الضوء علامة وفلسفة ورمزا وبناء وقيمة تعبيرية خالصة.

أما الفنان هشام عبد الله عبد المعطي العائد لتوه من السعودية بعدما شارك في سمبوزيوم للنحت بدعوة من وزارة الثقافة السعودية مع كبار الفنانين العالميين، فأقام أكثر من معرض شخصي وشارك في العديد من المعارض الجماعية وحصل علي عدة جوائز منها جائزة بينالي القاهرة الدولي للخزف 1998م وجائزة لجنة التحكيك لبينالي القاهرة الدولي للخزف عام 2000م وجائزة بينالي بور سعيد، وشهادة تقدير من سمبوزيوم أسوان الدولى الثامن للنحت 2003.


جاليري "ضي" يحتضن معرضي وليد عبيد وهشام عبد الله 11 يناير الجاري
جاليري "ضي" يحتضن معرضي وليد عبيد وهشام عبد الله 11 يناير الجاري
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الكلمات المفتاحية

معرض معارض رسومات ثقافة الفجر الفني

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