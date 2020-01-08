اشتهرت بأدوارها الكوميدية واتجهت لتقديم البرامج التلفزيونية.. ٨ معلومات لا تعرفها عن انتصار





"الفجر الفني"









تحتفل اليوم الفنانة انتصار، بعيد ميلادها حيث إنها من مواليد ٨ يناير ١٩٧١، اشتهرت بخفة ظلها ودخلت قلوب الجمهور بكل بساطة وسهولة بسبب عفويتها فى التمثيل.يرصد لكمأبرز المعلومات عن انتصار في عيد ميلادها..- ولدت انتصار عبد الباسط في مدينة الإسكندرية وحصلت على بكالوريوس التجارة من جامعة الإسكندرية.- أحبت التمثيل من صغرها وبدأت حياتها الفنية من خلال التمثيل بمسرح الجامعة، وكان أول ظهور لها فى فيلم "تفاحة" عام ١٩٩٦.- قدمها المخرج رأفت الميهي من خلال فيلم "قليل من الحب كثير من العنف"، الذي أعطاها شهرة واسعة وكان بمثابة إنطلاقة لها لتقتحم مجال الفن.- اشتهرت بأدوارها الكوميدية، وعرفت بخفة ظلها وقدمت العديد من الأعمال الفنية مثل فيلم "أبو علي، ولاد العم، سهر الليالي وغيرها من الأعمال السينمائية"، ومسلسل"الوتد، راجل وست ستات وذلك ل ٨ أجزاء، يوميات زوج معاصر وغيرها من الأعمال الدرامية".- اتجهت لتقديم البرامج، وعندما سألت عن سر اتجاهها إلى تقديم البرامج قالت "أرى نفسي مذيعة قوية بشهادة زملائي فى الوسط الفني، فهم يعتبروني متحركة وجريئة وقوية، واخترت تقديم برامج لها علاقة بمجالس الفني لأن علاقتي بالوسط قوية، وأعرف عنهم ما لا يعرفه الآخرون، ومساحة الود الموجودة بيني وبين زملائي يصعب على المذيع العادي أن يصل إليها".- حصلت على جائزة أفضل دور ثاني عن دورها في فيلم "سهر الليالي"، وجائزة أفضل ممثل دور ثاني عن دورها في مسلسل "يتربى في عزو"، وجائزتي مهرجان الفيلم وأوسكار السينما المصرية كأفضل ممثلة عن دورها فى فيلم"واحد صفر".- تزوجت من رجل يسمي "نادر" عام ٢٠٠١ وأنجبت منه ابنها "ممدوح" واستمر زواجهما ١٢ عاما وانفصلت عنه قبل أن تلد ابنتهما الثانية "شاهيناز".- قالت فى حوار لها إن الرجال ينظرون لها لأنها مثيرة لكن دون ابتذال، ورموز الأنوثة بالنسبة لها الفنانتين هند رستم وهدي سلطان، وأضافت أن المرأة لابد أن تكون ذكية بجانب جمالها حتى يكتمل.