لاعب فقط سبق رونالدو بعد تسجيله هاتريك بثلاث دوريات مختلفة

حقق كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى والأسطورة البرتغالية رقم فردي جديد بعد تسجيله ثلاث أهداف "هاتريك" خلال مباراة السيدة العجوز أمس وفريق كالياري ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإيطالي فى لقاء انتهى بفوز اليوفي برباعيه دون رد على كالياري.





وأصبح كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى والأسطورة البرتغالية اللاعب الثانى فى هذا القرن الذى سجل هاتريك خلال الثلاث دوريات الكبري، بعد تسجيله هاتريك مع مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي ثم هاتريك فى الدوري الإسبانى رفقة ريال مدريد ومؤخرًا هاتريك فى الدوري الإيطالي رفقة يوفنتوس.





وسبق رونالدو النجم التشيلي اليكسيس سانشيز لاعب إنتر ميلان الحالي، والذى سجل هاتريك رفقة أرسنال بالدوري الإنجليزي ثم تسجيل هاتريك رفقة برشلونة بالدوري الإسباني وقبلهم هاتريك رفقة أودينيزي بالدوري الإيطالي.





وحقق يوفنتوس الفوز امس على نظيره كالياري برباعيه دون رد سجلهم كل من كريستيانو رونالدو هاتريك وجونزالو هيجوايين هدف من صناعة رونالدو.



