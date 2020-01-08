Advertisements
Advertisements
Advertisements

تزوجت ٤ مرات ولم تنجح في مشروع العمر.. ٩ معلومات لا تعرفها عن مريم فخر الدين

الأربعاء 08/يناير/2020 - 02:18 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة مريم فخر الدين، حيث إنها من مواليد شهر يناير، من أشهر نجمات السينما وأقربهم إلى قلوب الجمهور، لقبت بعدة ألقاب منها: "الحمامة الوديعة، برنسيسة الأحلام، حسناء الشاشة".

يرصد لكم "الفجر الفني" أبرز المعلومات عن مريم فخر الدين

- اسمها بالكامل مريم محمد فخر الدين، وهي من مواليد ٨ يناير ١٩٣٣م، ومن مواليد الفيوم.


- والدها مصري مسلم ووالدتها مجرية مسيحية، ولها شقيق واحد وهو الممثل يوسف فخر الدين.

- تجيد مريم فخر الدين سبع لغات هي الانجليزية، الفرنسية، الألمانية، المجرية وغيرها.

- حصلت مريم فخر الدين على شهادة البكالوريا من المدرسة الألمانية، وفازت عن طريق مجلة "ايماج" الفرنسية بجائزة أجمل وجه وهو اعتراف الذي أهلها لتقوم بدور أول بطولة سينمائية.

- تعتبر صاحبة الرقم القياسي فى عدد البطولات حيث قامت ببطولة أربعمائة فيلم وهو رقم قياسي لم تحققه نجمة على امتداد تاريخ السينما المصرية، بالإضافة إلى أنها أنتجت ٩ أفلام.

- اشتهرت مريم فى السينما العربية بأدوار الفتاة الرقيقة الجميلة العاطفية، ولكنها استطاعت أن تخرج من عباءة هذه الشخصية، ومع مطلع السبعينات اختلفت بحكم السن، وقدمت أدوار مختلفة تماماً كدورها الشهير في فيلم "بئر
الحرمان"، حيث جسدت دور الأم.

- حصلت على جوائز كثيرة، كان أول جائزة لها فى التمثيل عن دورها فى فيلم لا أنام، ونالت حوالي ٥٠٠ شهادة تقدير وجدارة عن جهات فنية عديدة.

- تزوجت من المخرج محمود ذو الفقار عام ١٩٥٢، وأنجبت منه "إيمان"، وأصبحت قاسم مشترك فى أفلامه، واستمر زواجهما ٨ سنوات، حيث تطلقت فى عام ١٩٦٠، ثم تزوجت مرة ثانية من الدكتور محمد الطويل وأنجبت منه "أحمد"، ولكنهما انفصلا بعد زواج دام ٤ سنوات، وتزوجت بعد طلاقها من مطرب سوري إلا أن زواجهما لم يمكث كثيراً، وبعد طلاقها كان أخر زواج لها من شريف الفضالي، وظلت معه فترة ثم تطلقوا.

- رحلت الفنانة مريم فخر الدين عن عالمنا فى يوم ٣ نوفمبر ٢٠١٤ بسبب سكتة قلبية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادية لطفي منوعات بروفايل الفجر الفني

أخبار تهمك

أخبار الزمالك اليوم: التخطيط لضم نجم الأهلي.. شرط وحيد لرحيل ساسي.. موعد مباراة الزمالك ضد زيسكو في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

يلا kora مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر yallakora كورة لايف بدون تقطيع يوتيوب HD

منذ حوالي 6 ساعات

نشرة أخبار الأهلي اليوم: نجم الأحمر يرد على عرض الزمالك.. الأهلي يخطط لصفقة مدوية من النصر السعودي.. وفايلر يفاجيء كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة وملخص مباراة الهلال والأهلي اليوم في الدوري السعودي للمحترفين Saudi El Clasico

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول رد فعل من محمد صلاح بعد تتويج ماني بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

أول تعليق من طارق حامد بعد خسارة جائزة الأفضل في إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

قبل الامتحانات.. تحذير من "التعليم" لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

منذ حوالي 10 ساعات

ممثلة سورية تخرج عن صمتها وتعلق على حادثة مقتل سارق سوري على يد زوج نانسي عجرم

منذ ساعتين و 41 دقيقة

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع عبدالله السعيد

منذ حوالي 23 ساعة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020.. وتذبذب في سعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بدوري الأبطال.. ظهور "كهربا"

منذ حوالي 4 ساعات

محمد صلاح يبرر غيابه عن حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

كورة لايف MAN CITY مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش مانشستر Derby

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

١٠ معلومات عن "حسناء الشاشة" مريم فخر الدين في ذكرى رحيلها

١٠ معلومات عن زهرة العلا في ذكرى رحيلها

تزوجت 4 مرات وفازت بلقب أجمل وجه.. محطات في حياة حسناء الشاشة مريم فخر الدين

في ذكرى وفاة مريم فخر الدين.. 12 معلومة لا تعرفها عن الفنانة الراحلة

تسببت في طلاق والدتها.. معلومات لاتعرفها عن إيمان ذو الفقار

كوثر شفيق.. عاشت حياة كالأفلام رغم قلة أفلامها

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:00 م

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

نشرة أخبار الأهلي اليوم: نجم الأحمر يرد على عرض الزمالك.. الأهلي يخطط لصفقة مدوية من النصر السعودي.. وفايلر يفاجيء كهربا

10:54 م

أول تعليق من طارق حامد بعد خسارة جائزة الأفضل في إفريقيا

11:54 م

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

01:20 م

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

10:11 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status