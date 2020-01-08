تزوجت ٤ مرات ولم تنجح في مشروع العمر.. ٩ معلومات لا تعرفها عن مريم فخر الدين





"الفجر الفني"









تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة مريم فخر الدين، حيث إنها من مواليد شهر يناير، من أشهر نجمات السينما وأقربهم إلى قلوب الجمهور، لقبت بعدة ألقاب منها: "الحمامة الوديعة، برنسيسة الأحلام، حسناء الشاشة".يرصد لكمأبرز المعلومات عن مريم فخر الدين- اسمها بالكامل مريم محمد فخر الدين، وهي من مواليد ٨ يناير ١٩٣٣م، ومن مواليد الفيوم.- والدها مصري مسلم ووالدتها مجرية مسيحية، ولها شقيق واحد وهو الممثل يوسف فخر الدين.- تجيد مريم فخر الدين سبع لغات هي الانجليزية، الفرنسية، الألمانية، المجرية وغيرها.- حصلت مريم فخر الدين على شهادة البكالوريا من المدرسة الألمانية، وفازت عن طريق مجلة "ايماج" الفرنسية بجائزة أجمل وجه وهو اعتراف الذي أهلها لتقوم بدور أول بطولة سينمائية.- تعتبر صاحبة الرقم القياسي فى عدد البطولات حيث قامت ببطولة أربعمائة فيلم وهو رقم قياسي لم تحققه نجمة على امتداد تاريخ السينما المصرية، بالإضافة إلى أنها أنتجت ٩ أفلام.- اشتهرت مريم فى السينما العربية بأدوار الفتاة الرقيقة الجميلة العاطفية، ولكنها استطاعت أن تخرج من عباءة هذه الشخصية، ومع مطلع السبعينات اختلفت بحكم السن، وقدمت أدوار مختلفة تماماً كدورها الشهير في فيلم "بئرالحرمان"، حيث جسدت دور الأم.- حصلت على جوائز كثيرة، كان أول جائزة لها فى التمثيل عن دورها فى فيلم لا أنام، ونالت حوالي ٥٠٠ شهادة تقدير وجدارة عن جهات فنية عديدة.- تزوجت من المخرج محمود ذو الفقار عام ١٩٥٢، وأنجبت منه "إيمان"، وأصبحت قاسم مشترك فى أفلامه، واستمر زواجهما ٨ سنوات، حيث تطلقت فى عام ١٩٦٠، ثم تزوجت مرة ثانية من الدكتور محمد الطويل وأنجبت منه "أحمد"، ولكنهما انفصلا بعد زواج دام ٤ سنوات، وتزوجت بعد طلاقها من مطرب سوري إلا أن زواجهما لم يمكث كثيراً، وبعد طلاقها كان أخر زواج لها من شريف الفضالي، وظلت معه فترة ثم تطلقوا.- رحلت الفنانة مريم فخر الدين عن عالمنا فى يوم ٣ نوفمبر ٢٠١٤ بسبب سكتة قلبية.