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الأهلي يعلن عن سبب استبعاد حسين الشحات من قائمة مباراة بلاتينيوم

الأربعاء 08/يناير/2020 - 02:00 ص
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حسين الشحات
حسين الشحات
محمد الصو
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قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد حسين الشحات، من قائمة فريقه لمواجهة بلاتينيوم في اللحظات الأخيرة رغم أن اللاعب كان ضمن قائمة اللاعبين لرحلة زيمبابوي.

وبعد مكالمة بين خالد محمود، طبيب الأهلي، ورينيه فايلر، نصحه خلالها بعدم مشاركة اللاعب في لقاء بلاتينيوم بسبب آلام العضلة الضامة ليتم استبعاده من الرحلة.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره بلاتينيوم يوم الجمعة المقبلة، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وباتت قائمة الأهلي تضم 20 لاعبًا فقط وهم

محمد الشناوي، وشريف إكرامي، وعلي لطفي، وأحمد فتحي، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وعلي معلول، ورامي ربيعة، ومحمود متولي، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ووليد سليمان، ومحمد مجدي «أفشة»، وجيرالدو، وأجايي، ومروان محسن، وأزارو، وأحمد الشيخ، ومحمود عبدالمنعم «كهربا».

بينما استبعد 8 لاعبين وهم.. سعد سمير، محمود وحيد، حمدي فتحي، رمضان صبحي، حسام عاشور وحسين الشحات للإصابة وصالح جمعة وصلاح محسن لأسباب فنية.
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