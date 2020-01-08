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بعد فوز ماني بأفضل لاعب فى إفريقيا.. سجل الفائزين بجائزة الأفضل على مدار التاريخ

الأربعاء 08/يناير/2020 - 01:57 ص
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ساديو ماني
ساديو ماني
محمد جمال
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توُج النجم السنغالي ساديو مانى بجائزة أفضل لاعب فى إفريقيا لعام 2019 والتى أقيمت فى سهل حشيش بالغردقة بمصر.

وتفوق ماني نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب السنغال على الدولى المصري محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر ورياض محرز لاعب مانشستر سيتى ومنتخب الجزائر.

ويرصد الفجر الرياضي الفائزين بجائزة "الكاف" لأفضل لاعب أفريقي على مدار تاريخ الجائزة التى إنطلقا عام 1992 :

1992 الغاني عبيدي بيليه مارسيليا الفرنسي
1993 النيجيري رشيدي ياكيني فيتوريا شيتوبال البرتغالي
1994 النيجيري إيمانويل أمونيكي سبورتنج لشبونة البرتغالي
1995 الليبيري جورج ويا ميلان الإيطالي
1996 النيجيري نوانكو كانو انتر ميلان الإيطالي
1997 النيجيري فيكتور إكبيبا موناكو الفرنسي
1998 المغربي مصطفى حجي ديبورتيفو لاكورونا الإسباني
1999 النيجيري نوانكو كانو أرسنال الإنجليزي
2000 الكاميروني باتريك مبوما بارما الإيطالي
2001 السنغالي الحاجي ضيوف لنس الفرنسي
2002 السنغالي الحاجي ضيوف ليفربول الإنجليزي
2003 الكاميروني صامويل إيتو مايوركا الإسباني
2004 الكاميروني صامويل إيتو برشلونة الإسباني
2005 الكاميروني صامويل إيتو برشلونة الإسباني
2006 الإيفواري ديدييه دروجبا تشيلسي الإنجليزي
2007 المالي فريدريك كانوتيه أشبيلية الإسباني
2008 التوجولي إيمانويل أديبايور أرسنال الإنجليزي
2009 الإيفواري ديدييه دروجبا تشيلسي الإنجليزي
2010 الكاميروني صامويل إيتو انتر ميلان الإيطالي
2011 الإيفواري يايا توريه مانشستر سيتي الإنجليزي
2012 الإيفواري يايا توريه مانشستر سيتي الإنجليزي
2013 الإيفواري يايا توريه مانشستر سيتي الإنجليزي
2014 الإيفواري يايا توريه مانشستر سيتي الإنجليزي
2015 الجابوني بيير إيمريك أوباميانج بوروسيا دورتموند الألماني
2016 الجزائري رياض محرز ليستر سيتي الإنجليزي
2017 المصري محمد صلاح ليفربول الإنجليزي
2018 المصري محمد صلاح ليفربول الإنجليزي
2019 السنغالي ساديو ماني ليفربول الإنجليزي
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