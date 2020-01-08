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موعد مباراة أستون فيلا اليوم| مواجهة ليستر سيتي وأستون فيلا aston villa vs leicester city

الأربعاء 08/يناير/2020 - 01:49 ص
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استون فيلا وليستر سيتي
استون فيلا وليستر سيتي
علي ماهر حلمى
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يواجه اليوم الأربعاء نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزجيه، نظيره فريق ليستر سيتي على أرضه ووسط جماهيره، ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

ومن المقرر أن تقام مباراة نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزجيه نظيره فريق ليستر سيتي على أرضه ووسط جماهيره ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت مكه المكرمة والثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والثامنة بالتوقيت العالمي جرينتش علي ملعب كينج بور الدولي بمدينة ليستر.

وتنقل المباراة بين نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزجيه نظيره فريق ليستر سيتي ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية علي قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكية لحقوق بث بطولة كأس الرابطة الإنجليزية عبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعليق المعلق المصري الشهير أحمد عبده.

يذكر أن مباراة الإياب ستقام بين الفريقين علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام يوم 26 يناير الجاري والمتأهل بين نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه سوف يواجه الفائز من مباراة مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد في مباراة نصف النهائي الثاني.

وحقق نادي مانشستر سيتي فوزا هاما خارج ارضه في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية علي حساب نظيره نادي مانشستر يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.

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